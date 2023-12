https://sputniknews.lat/20231228/mexico-y-eeuu-acuerdan-evitar-cierre-de-pasos-ferroviarios-y-puentes-fronterizos-por-migracion-1146973763.html

México y EEUU acuerdan evitar cierre de pasos ferroviarios y puentes fronterizos por migración

México y EEUU acuerdan evitar cierre de pasos ferroviarios y puentes fronterizos por migración

México y Estados Unidos acordaron evitar el cierre de los pasos de ferrocarriles y puentes fronterizos por el alto flujo migratorio irregular en la frontera... 28.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-28T14:22+0000

2023-12-28T14:22+0000

2023-12-28T14:22+0000

américa latina

eeuu

méxico

andrés manuel lópez obrador

oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp)

migración

sociedad

alejandro mayorkas

antony j. blinken

elizabeth sherwood-randall

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1c/1146973301_0:37:1280:758_1920x0_80_0_0_209ee7de904b01e9b12db700a4d68406.jpg

"[En la reunión con altos funcionarios de EEUU] hablamos del tema económico y de la inversiones en México y la frontera. Somos los principales socios comerciales en México y EEUU y, en términos comerciales, hay más movimiento en los puentes. Por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó el acuerdo para que no se cierren los [accesos]; ya se están abriendo los del ferrocarril y los puentes fronterizos para normalizar la situación", expuso en conferencia de prensa.El mandatario mexicano destacó que, entre los tópicos abordados, se hizo hincapié en las causas de la migración irregular y en la relevancia de estrategias como Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro en América Latina, así como los visados temporales y becas.López Obrador mencionó que es relevante abordar esta problemática, especialmente por las elecciones presidenciales que se celebrarán en los dos países en 2024, y por los peligros que vive la población migrante durante su travesía en busca de nuevas oportunidades de vida.El 27 de diciembre, el presidente de México se reunió con los secretarios de Estado de EEUU, Antony Blinken, Alejandro Mayorkas, así como con la asesora presidencial de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall.Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) citados por medios locales e internacionales, diciembre está en camino de establecer un récord histórico para el mayor número de cruces en un mes en la frontera sur del país. Del 1 al 26 de diciembre, se registraron alrededor de 250.000 viajes irregulares en la frontera entre EEUU y México.Por esta razón, a mediados de este mes, las autoridades estadounidenses cerraron los cruces de ferrocarriles en Eagle Pass y El Paso.Los datos muestran que alrededor de 2,7 millones de personas cruzaron sin documentos las fronteras de EEUU entre enero y noviembre de este año, la mayoría de ellos desde México.Sobre temas como el fentanilo, López Obrador señaló que no se abordaron de manera puntual, ya que lo central era la cooperación y el apoyo para la población migrante.

https://sputniknews.lat/20231225/las-claves-de-la-nueva-crisis-migratoria-en-la-frontera-entre-mexico-y-eeuu-1146858861.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, méxico, andrés manuel lópez obrador, oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp), migración, sociedad, alejandro mayorkas, antony j. blinken, elizabeth sherwood-randall