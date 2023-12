https://sputniknews.lat/20231229/eeuu-cava-la-tumba-de-europa-y-bruselas-parece-estar-feliz-1146978589.html

EEUU cava la tumba de Europa y Bruselas parece estar feliz

EEUU cava la tumba de Europa y Bruselas parece estar feliz

Inicia el proceso de desindustrialización de Europa. Algo que era impensable hace un par de años se hizo real en el viejo continente a raíz de medidas que... 29.12.2023, Sputnik Mundo

EEUU le cava la tumba a Europa, y Bruselas parece estar feliz

En Europa, 'America first'Según el analista, esta desindustrialización es una constatación que se ha empezado a notar clarísimamente en datos macroeconómicos de la evolución del conjunto de Europa, especialmente de la eurozona y en particular en Alemania."Este concepto de desindustrialización de Europa, que suena muy fuerte, y que era impensable hacer un par de años, tiene sus orígenes en los movimientos que se empiezan a adoptar a partir del estallido geopolítico en Ucrania de 2022. En ese momento, los países occidentales, y Europa en concreto, empiezan a adoptar decisiones, en teoría, con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero que en la práctica vemos cómo hacen muy poco daño a Rusia, hacen un daño tremendo a Europa y generan un beneficio importante para EEUU", explica Zelaia.Lo que está claro es que en Europa han aprendido más del propagandismo de Joseph Goebbels que de los conocimientos científicos de su paisano, Albert Einstein, una de cuyas máximas es: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".Así lo advierte Zelaia al advertir que "lo sorprendente es que, cuando se comprueba que esas medidas [sanciones contra Rusia] han sido un error, [las autoridades europeas] no se rectifican. Y no solo que no se rectifican, sino que se adoptan nuevas medidas que tienen un efecto similar: apenas hacen daño a Rusia, suponen un beneficio importante para EEUU y hacen un daño enorme a la propia Europa y a los gobiernos europeos, que está tomando las decisiones".

