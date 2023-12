"Es imposible ocultarlo": la órbita de la nave espacial X-37B dejará de ser secreto muy pronto

https://sputniknews.lat/20231229/es-imposible-ocultarlo-la-orbita-de-la-nave-espacial-x-37b-dejara-de-ser-secreto-muy-pronto-1147012477.html

La secreta nave espacial robot X-37B del Ejército de EEUU despegó de Florida en su séptima misión, el 28 de diciembre. Pese que el Pentágono mantiene en... 29.12.2023, Sputnik Mundo

Un cohete pesado Falcon Heavy llevó a órbita una aeronave espacial no tripulada X-37B de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.El Pentágono ha revelado pocos detalles sobre la misión del X-37B. El vehículo fabricado por Boeing, del tamaño aproximado de un pequeño autobús y parecido a un transbordador espacial en miniatura, está diseñado para desplegar diversas cargas útiles y realizar experimentos tecnológicos en vuelos orbitales de varios años de duración. Al final de su misión, la nave desciende de nuevo a través de la atmósfera para aterrizar en una pista similar a la de un avión.El Pentágono no ha precisado a qué órbita volará esta vez el avión espacial. Pero en una declaración del mes pasado, la Oficina de Capacidades Rápidas de la Fuerza Aérea informó que la misión, designada por la Fuerza Espacial como USSF-52, implicaría pruebas de "nuevos regímenes orbitales, experimentando con futuras tecnologías de conocimiento del dominio espacial".Estos comentarios han llevado a los analistas del sector y a los observadores espaciales aficionados a especular con la posibilidad de que el X-37B se dirija a una órbita muy elíptica alrededor de la Tierra o incluso a una trayectoria que podría llevarlo hasta las proximidades de la Luna, una región del espacio en la que el Pentágono ha mostrado un interés creciente.Iván Moiséyev, versado en cosmonáutica y director del Instituto de Política Espacial, comentó a Sputnik que los observadores determinarán muy rápido la órbita secreta en la que fue colocado la misteriosa nave espacial X-37B del Ejército norteamericano.En opinión del experto, el X-37B lleva a bordo satélites pequeños para uso militar, que en caso necesario podrán lanzarse. Si no, el aparato los traerá a la Tierra.Moiséyev añadió que una órbita altamente elíptica "es interesante" porque permite a un aparato espacial permanecer durante mucho tiempo sobre una determinada región en la Tierra.

