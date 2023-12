https://sputniknews.lat/20231229/la-oms-alerta-sobre-la-creciente-amenaza-de-enfermedades-infecciosas-en-gaza-1147019648.html

La OMS alerta sobre "la creciente amenaza" de enfermedades infecciosas en Gaza

La OMS alerta sobre "la creciente amenaza" de enfermedades infecciosas en Gaza

La Franja de Gaza vive una emergencia humanitaria desde que se iniciaron los ataques de Israel, provocando más de 21.000 muertos. Por ello, la Organización... 29.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-29T21:00+0000

2023-12-29T21:00+0000

2023-12-29T21:00+0000

franja de gaza

israel

organización mundial de salud (oms)

internacional

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/15/1146803324_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_8e05ad89aabc0633e58f0f0f796f4b30.jpg

A través de su cuenta de X, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, externó su preocupación por el incremento de enfermedades infecciosas entre los habitantes de Gaza.El director de la OMS reveló algunas cifras que muestran la amenaza de la que ha comenzado a advertir. De acuerdo con los números, cerca de 180.000 personas sufren infecciones de las vías respiratorias altas y 136.400 casos de diarrea, la mitad de ellos niños menores de 5 años, según Tedros. Además, dijo, se registran 55.400 casos de piojos y sarna, 5.330 casos de varicela, 42.700 casos de erupciones cutáneas, incluidos 4.722 casos de impétigo; 4.683 casos de síndrome de ictericia aguda y 126 casos de meningitis."La OMS y sus asociados están trabajando incansablemente para ayudar a las autoridades sanitarias a aumentar la vigilancia y el control de las enfermedades mediante el suministro de medicamentos, kits de pruebas para apoyar la rápida detección y respuesta a enfermedades infecciosas como la hepatitis, y tratando de mejorar el acceso al agua potable, los alimentos y los servicios de higiene y saneamiento", agregó Tedros en su mensaje.Días antes, el 21 de diciembre, el director de la OMS ya había advertido sobre la importante cantidad de muertes que se registran a diario en el enclave palestino. También a través de su cuenta de X, Tedros informó que alrededor de 300 personas mueren al día en la Franja de Gaza."He perdido la cuenta de las veces que pensé que la crisis en Gaza no podía ser más horrible. Pero ha vuelto a suceder", escribió en X el médico eritreo.Recordó que el sistema de salud gazatí está devastado, con solo 9 de los 36 hospitales de la Franja funcionando de forma parcial. En el norte, no obstante, no queda infraestructura de pie, aseguró.

https://sputniknews.lat/20231202/la-oms-pide-reanudar-el-suministro-de-ayuda-humanitaria-a-la-franja-de-gaza-1146228746.html

https://sputniknews.lat/20231225/convoy-de-la-oms-que-transportaba-alimentos-y-agua-para-hospitales-saqueado-en-gaza-1146900744.html

franja de gaza

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

franja de gaza, israel, organización mundial de salud (oms), 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, palestina, sociedad