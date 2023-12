https://sputniknews.lat/20231229/un-modesto-paquete-de-ayuda-de-eeuu-para-ucrania-fue-recibido-con-tibia-gratitud-en-kiev-1146993862.html

"Un modesto paquete" de ayuda de EEUU para Ucrania fue recibido con "tibia gratitud" en Kiev

"Un modesto paquete" de ayuda de EEUU para Ucrania fue recibido con "tibia gratitud" en Kiev

29.12.2023

El paquete de 250 millones de dólares, que incluye proyectiles de artillería, equipos de defensa antiaérea, munición para armas ligeras y misiles antiaéreos y antitanque, cubrirá algunas carencias en el campo de batalla pero sigue dejando a Ucrania ante un futuro incierto y sin un apoyo financiero crítico al entrar en el nuevo año, indica el diario.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció al mandatario de EEUU, Joe Biden, en un post en X (antes Twitter), diciendo que estas armas "cubrirán las necesidades más acuciantes de Ucrania". A su vez, Egor Chérnev, legislador del Parlamento ucraniano, declaró que el paquete "solo pretende mantenernos en pie un poco más, pero no es capaz de cambiar la situación en el campo de batalla a nuestro favor, ni siquiera de permitirnos resistir eficazmente." En sus palabras, no está claro si Kiev recibirá más ayuda de su mayor patrocinador, ni cuándo lo hará.Funcionarios ucranianos advirtieron que sin una afluencia de nuevos fondos, algunos salarios y pagos sociales podrían verse afectados a partir de enero, destaca la publicación. Solo la ayuda financiera de Washington representa aproximadamente un tercio del presupuesto de Ucrania, añade. De acuerdo con el diario, ese dinero no puede utilizarse para pagar directamente el sueldo a los soldados, pero con tanto dinero ya destinado al Ejército, la ayuda occidental es fundamental para que las empresas civiles sigan funcionando.Al mismo tiempo, el ministro ucraniano de Finanzas, Serguéi Márchenko, declaró el 27 de diciembre a Forbes que su país "agotó nuestro potencial interno para financiar las necesidades militares (...) no descartamos que tengamos que buscar fuentes de financiación internas adicionales".Mientras Kiev espera la aprobación de ayuda adicional por parte del Congreso, este último paquete será una buena noticia para los soldados en el frente, que se han quejado de que los ya escasos suministros de munición han disminuido en los últimos meses, señala el periódico. El 14 de diciembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos además aprobó un proyecto de ley que autoriza un presupuesto de defensa nacional por 886.000 millones de dólares para el próximo año. La medida incluye 300 millones de dólares anuales para Kiev, hasta finales de 2026.Esta financiación no debe confundirse con otra solicitud de 61.400 millones de dólares presentada por la Administración Biden para obtener recursos adicionales con los que seguir respaldando a su aliado en Europa oriental.

