Con el primer vuelo de su dron ANKA-3, Turquía reivindica sus ambiciones aeroespaciales | Video

El avión no tripulado, cuyo nombre formal es ANKA-3 MIUS (Sistema Nacional de Vehículos Aéreos de Combate no Tripulados en turco), voló a una velocidad de 150 nudos (92 km/h) y ascendió a una altitud de unos 2.400 metros. De acuerdo con las especificaciones técnicas, la aeronave tiene una altitud operativa de 12.000 metros, puede transportar hasta 1.200 kilos de carga útil, volar a una velocidad máxima de Mach 0,7 (857 km/h) y permanecer en el aire hasta 10 horas."Nuestro avión de guerra no tripulado ANKA-3, desarrollado por TAI [Turkish Aerospace Industries], completó hoy con éxito su primer vuelo. Esperemos que nuestro avión contribuya con fuerza a la defensa de nuestro país con sus avanzadas tecnologías, diseño y características", anunció el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en un post en la plataforma X (antes Twitter).La creación de esta aeronave es un logro significativo, ya que pocas naciones han desarrollado un dron de este tipo. El diseño del vehículo no tripulado pretende dificultar su detección por parte de la tecnología de vigilancia tradicional. Sus compartimentos de almacenamiento interno pueden transportar 635 kg de armas, mientras que sus estaciones de ala interior y exterior combinadas podrán levantar más de 1.450 kg.La aeronave, controlada por control remoto, puede hacer uso de una serie de armas, entre ellas la bomba Mk 82 de producción estadounidense y el misil turco SOM-J, que tiene un alcance de 270 km. Es probable que se utilice con fines de ataque y reconocimiento, guerra electrónica e inutilización de defensas aéreas enemigas. El país también produce el caza furtivo tripulado TAI TFX, que podría utilizarse junto con el ANKA-3.Turquía también espera comprar 40 cazas F-16 a Estados Unidos. Como alternativa, Ankara ha estudiado la posibilidad de comprar aviones Eurofighter Typhoon a otros miembros de la OTAN, aunque hasta ahora Alemania se ha opuesto a cualquier posible acuerdo. Últimamente, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, critica duramente la actuación de Israel en Gaza y Cisjordania. Alemania, a su vez, es un firme defensor del Estado judío. También se han planteado cuestiones de derechos humanos en relación con la población kurda de Turquía.

