El presidente serbio anuncia la victoria de su coalición en las elecciones repetidas

El presidente serbio anuncia la victoria de su coalición en las elecciones repetidas

BELGRADO (Sputnik) — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció la victoria de la coalición 'Serbia no debe detenerse' de la que forma parte su partido... 31.12.2023

Este sábado, Serbia repitió elecciones en 35 colegios electorales en los que estaban llamados a votar más de 19.500 electores. El mandatario precisó que el 43% de los electores acudió nuevamente a las urnas para votar en los comicios parlamentarios, mientras que la participación en las municipales en Belgrado fue de 40%, cifras altas para las vísperas de la celebración del Año Nuevo. Según datos del presidente, la coalición gobernante 'Serbia no debe detenerse' obtuvo el 69,5% de los votos, mientras que el bloque opositor prooccidental 'Serbia contra la Violencia' recibió el 12% de los apoyos. El 24 de diciembre, una turba de partidarios del bloque opositor descontentos con los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 17 de diciembre en las que la facción quedó en el segundo lugar detrás de la coalición 'Serbia no debe detenerse' del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS), atacó la sede del Ayuntamiento de Belgrado causando graves destrozos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 38 sujetos implicados en los disturbios. El exdirector de la inteligencia serbia Aleksandar Vulin aseguró que los disturbios que se registraron en el país fueron un intento de derrocar al presidente Vucic. Según el líder del Partido Radical Serbio, Vojislav Seselj, detrás de esos disturbios estaban los servicios secretos de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En las elecciones del 17 de diciembre, la coalición oficialista 'Serbia no debe detenerse' obtuvo el 46,7 por ciento de votos en las elecciones parlamentarias, según datos del escrutinio. El segundo lugar lo ocupó el bloque opositor 'Serbia contra la Violencia' con el 23,4%, seguido por el Partido Socialista con el 6,6% . Además, ese mismo día se llevaron a cabo las elecciones provinciales y municipales en el territorio autónomo de Voivodina, en el norte del país, así como en 65 ciudades, incluida la capital, Belgrado.

