Gustavo Petro elogia a México por la construcción del Tren Maya

"Felicitaciones a México. Después que los yupis neoliberales acabaron la red férrea de México como en Colombia, el ejército de México por orden del gobierno de Manuel López Obrador construyó este tren en su mayor zona turística: la zona Maya", escribió Petro en la red social X.El presidente colombiano añadió que él, a su vez, dio la orden al Ejército de Colombia de construir una línea férrea entre la localidad de Villavicencio y Puerto Gaitán para abrir la altillanura a la producción de alimentos."En Puerto Gaitán, el río Meta es navegable y por el Orinoco se llega al mar. La producción de Bogotá y los Llanos también pueden salir al mar por aquí", dijo Petro.Este 31 de diciembre, el presidente López Obrador inauguró la segunda etapa del Tren Maya, que conecta la ciudad de Cancún, el principal destino turístico del país, con la localidad de Palenque, donde uno de los principales sitios arqueológicos de la civilización maya.El pasado 15 de diciembre, el mandatario mexicano inauguró la primera etapa del proyecto ferroviario en un primer tramo que conecta la ciudad de Campeche con Cancún.En total, el Tren Maya recorrerá 1.554 kilómetros en un circuito alrededor de la península de Yucatán y llegará a destinos como Mérida, Playa del Carmen, Tulum, Campeche, Bacalar, Chichen Itzá, entre otros.En la construcción de ferrocarril, participaron empresas como Grupo Carso, Mota Engil, INDI, ICA, así como Alstom, que estuvo a a cargo de la fabricación de los trenes en Ciudad Sahagún.La Secretaría de la Defensa Nacional fue la responsable de la construcción de algunos tramos del tren y administra el proyecto en su conjunto, lo que ha despertado críticas al gobierno obradorista al que señalan de dar un poder excesivo a los militares, además de encargarles tareas que no concuerdan con la función constitucional de la institución castrense.De acuerdo con AMLO, de no haber sido por participación del Ejército la obra no se hubiera terminado en poco más de tres años, un tiempo que el mandatario presume como un lapso récord excepcional en el mundo.Sin embrago, sus críticos señalan que dar a las Fuerzas Armadas el control de esta obra y otras más de gran importancia conlleva un riesgo para la democracia mexicana. De hecho, el Ejército también controla la nueva aerolínea estatal Mexicana de Aviación, que inició operaciones esta semana, y otros aeropuertos como el Felipe Ángeles, además de gestionar la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la administración de aduanas y puertos, entre otras tareas que antes estaban controladas por civiles. Según una investigación de académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), las Fuerzas Armadas en México cumplen con 223 funciones civiles desde 2007.Estas funciones van desde la administración de zonas arqueológicas, la protección de riesgos sanitarios, la ocupación absoluta de aduanas, el control de aeropuertos, la dirección y mando de policías municipales, prevención de delitos de menores y la cobertura de internet a todo el país.De acuerdo con los investigadores del CIDE, el avance militar también se ha manifestado en obra pública, política social, política medioambiental, aviación, puertos, educación, migración, salud, protección civil y actividades que, en principio, no le corresponden al Estado, como la remodelación de juzgados y tribunales."Silenciosamente, las funciones y presupuestos civiles van a las Fuerzas Armadas sin rendición de cuentas, sin transparencia y sin publicidad. Con reformas legales o sin ellas, la militarización en México tiene permiso", escribieron las académicas Catalina Pérez Correa y Sara Velázquez en un artículo publicado en la revista Nexos en noviembre de 2022.

