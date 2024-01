https://sputniknews.lat/20240102/interceptaciones-de-radio-revelan-que-los-soldados-ucranianos-se-niegan-a-entrar-en-combate-1147072531.html

Interceptaciones de radio revelan que los soldados ucranianos se niegan a entrar en combate

Interceptaciones de radio revelan que los soldados ucranianos se niegan a entrar en combate

Los militares ucranianos se niegan masivamente a cumplir misiones de combate, según atestiguan las conversaciones interceptadas de los soldados heridos a las... 02.01.2024

Según el soldado, la negativa a cumplir las tareas de combate en la unidad, de la que habla en la interceptación de radio, no son casos únicos, sino una tendencia masiva de cinco unidades a la vez.Añadió, que el grupo que fue a la misión sufrió grandes pérdidas, pero el siguiente se negó."Pero el cuarto sí fue, y ese fue su final. Dijo que solo quedaron heridos y muertos", contó el soldado.Otro oficial militar compartió que el mando ucraniano devuelve a todos los heridos leves a sus posiciones muy rápidamente, y por esto no pueden recibir el tratamiento necesario.Cada vez hay más evidencia de que los militares ucranianos rechazan participar en operaciones de combate. Por ejemplo, a finales de noviembre, el soldado capturado, Bogdán Kumanski, declaró que las Fuerzas Armadas ucranianas, en particular su 118.ª brigada, tenían un número muy elevado de negacionistas y casos de abandono no autorizado de unidades. Según Kumanski, no hay personal suficiente, se les "saca de cualquier unidad solo para cubrir los huecos en la línea del frente", y sin formación. Declaró que nadie quiere ser "carne".Y a finales de octubre, el teniente coronel retirado de la Milicia Popular de la república popular de Lugansk, Andréi Marochko, informó a Sputnik que oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania y de la unidad de policía nacional ucraniana KORD habían llegado a la ciudad de Kúpiansk para trabajar con soldados de las 14.ª y 32.ª Brigadas Mecanizadas, que rechazaron en masa seguir las órdenes de sus comandantes. Al mismo tiempo, informaron de que las conversaciones explicativas fueron realizadas con el uso de la fuerza.Ante la negativa masiva de los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas a combatir, Kiev está utilizando tropas de barrera antiretirada. Un video publicado por Sputnik muestra que varios soldados ucranianos que abandonaron sus posiciones tras ser asaltados por cazas rusos, fueron tiroteados por sus compañeros.

