https://sputniknews.lat/20240102/las-fuerzas-de-apoyo-rapido-sudanesas-estan-dispuestas-a-un-alto-el-fuego-1147075017.html

Las Fuerzas de Apoyo Rápido sudanesas están dispuestas a un alto el fuego

Las Fuerzas de Apoyo Rápido sudanesas están dispuestas a un alto el fuego

DOHA (Sputnik) — Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) sudanesas están dispuestas a cesar las hostilidades y comenzar negociaciones con las Fuerzas Armadas de... 02.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-02T18:01+0000

2024-01-02T18:01+0000

2024-01-02T18:01+0000

internacional

📰 escalada de violencia en sudán (2023)

sudán

abdalá hamdok

🌍 áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/02/1147074860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_639db7879165bb57366092cb51da4218.jpg

"En África Occidental están ocurriendo asuntos políticos muy graves" "En África Occidental están ocurriendo asuntos políticos muy graves"

Las negociaciones tuvieron lugar por iniciativa del ex primer ministro de Sudán Abdalá Hamdok (2021-2022). Las FAR también "se comprometen a abrir corredores seguros en las zonas bajo su control para la entrega de ayuda humanitaria", así como a ofrecer las garantías necesarias para facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias y proteger a sus trabajadores. Además, "las FAR, en respuesta a la petición de las Taqaddum y como gesto de buena voluntad, acordaron liberar con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja a 451 detenidos y prisioneros de guerra", indica el texto. Los participantes de las negociaciones en Adís Abeba también acordaron crear un comité nacional para proteger a los civiles en las zonas afectadas por las hostilidades. De acuerdo con el documento, el nuevo organismo incluirá a "las personas de renombre nacional que abogan por el fin de la guerra, vigilarán el proceso de regreso de los civiles a sus hogares y garantizarán la reanudación del funcionamiento de los sectores manufactura y de servicios". Desde el 15 de abril de 2023, Sudán es escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las FAR. Las partes intercambian declaraciones contradictorias sobre los éxitos de sus operaciones y la toma bajo su control de diversas instalaciones, además promueven en medios y redes sociales una guerra informativa a gran escala. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que la continua confrontación armada en el país africano podría causar brotes de enfermedades y un colapso fatal del sistema sanitario. La espiral de violencia en Sudán ha provocado el desplazamiento interno de más de siete millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones.

sudán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 escalada de violencia en sudán (2023), sudán, abdalá hamdok, 🌍 áfrica