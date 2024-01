https://sputniknews.lat/20240103/como-el-asesinato-de-un-lider-de-hamas-en-beirut-podria-cambiar-el-conflicto-en-gaza-1147098924.html

¿Cómo el asesinato de un líder de Hamás podría cambiar el conflicto entre Israel y Palestina?

Una explosión cobró la vida del jefe adjunto del buró político del movimiento radical palestino Hamás, Salé Aruri. ¿Cómo podría afectar el asesinato del mando... 03.01.2024, Sputnik Mundo

El 2 de enero, un alto funcionario de Hamás fue asesinado en un ataque con drones israelíes perpetrado en el sur de la capital libanesa, Beirut, lo que generó preocupaciones sobre una posible escalada en la guerra de Gaza, que ya suma el asesinato de más de 22.000 palestinos en manos del Ejército israelí.Tel Aviv no ha asumido públicamente la responsabilidad del asesinato; sin embargo, un funcionario israelí y dos estadounidenses confirmaron que el Estado judío estuvo detrás de la hostilidad, de acuerdo con Axios."[El] asesinato israelí de Aruri en Beirut ha cambiado el patrón de este conflicto hacia asesinatos selectivos, y muy bien puede expandir los bombardeos israelíes de objetivos en Siria a aquellos en el Líbano", añadió.Las ejecuciones selectivas de líderes de movimientos designados como organizaciones terroristas por Israel son una práctica de décadas perpetrada por Tel Aviv. Según esta estrategia, Israel elimina a personas que cree que están involucradas en la planificación y ejecución de actividades en su contra para evitar nuevos ataques y minimizar los daños colaterales, incluso entre los palestinos.En enero de 2005, un artículo del departamento de investigación del Banco de Israel (BOI) afirmaba que "el mercado reacciona fuertemente a los asesinatos de altos miembros de organizaciones terroristas palestinas: declina tras los intentos de asesinar a dirigentes políticos, pero sube tras los intentos de asesinar a los militares."El Wall Street Journal informó el 1 de diciembre de 2023 que los servicios de inteligencia de Israel se están preparando para matar a los líderes de Hamás en todo el mundo cuando la guerra de Tel Aviv en Gaza llegue a su fin. Varios días después, un periodista israelí de investigación, Yossi Melman, autor de libros de no ficción sobre la comunidad de inteligencia de su país, argumentó en un artículo de opinión para Haaretz que 50 años de asesinatos israelíes de líderes de Hamás y Hizbulá prueban que "no son una solución."Mientras tanto, el 3 de enero el jefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad, David Barnea, lanzó una amenaza a los involucrados en el ataque de Hamás contra Israel. "El Mossad, hoy como hace 50 años, está comprometido en ajustar cuentas con los asesinos que asaltaron la zona de Gaza el 7 de octubre, con los planificadores y sus enviados", dijo el funcionario de inteligencia y añadió que todos los árabes que participaron directa o indirectamente en la masacre "serán responsabilizados".Aruri, de 57 años, era el subjefe de la oficina política de Hamás y comandante fundador de su ala militar, las Brigadas Izz ad-Din Al Qassam. Según el New York Times, el mando fue acusado de planear ataques contra Israel y de haber ayudado a establecer vínculos más estrechos entre el grupo palestino y Hizbulá, la milicia chiita libanesa.Después de su elección como subjefe del buró político de Hamás en 2017, Aruri viajó a Teherán para reforzar las relaciones con Irán. En los últimos años, pasó mucho tiempo en Beirut, sirviendo como una especie de embajador de Hamás ante Hizbulá, según el NYT.Anteriormente, Aruri fue acusado de planear el secuestro de adolescentes israelíes, así como de derrocar al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás. También entró en el radar de Washington en 2015, cuando el Departamento de Estado lo designó "terrorista global especialmente designado" y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre su paradero.Sin embargo, después del asesinato del mando de Hamás, algunos informes de los medios estadounidenses afirmaron que el establishment de Washington condenó la acción hostil israelí. Según el sitio de noticias Walla, el Gobierno de Benjamín Netanyahu no avisó con antelación a la Administración de Joe Biden sobre el ataque en Beirut.El experto abundó en que "Estados Unidos seguirá apoyando a Israel, incluidas sus acciones militares, ya que le resulta cada vez más difícil contener política o económicamente la creciente influencia de Irán en la región".Además del asesinato del líder de Hamás en el Líbano, este 3 de enero al menos 103 personas murieron en Irán, cuando una poderosa explosión alcanzó una procesión que asistía a un evento conmemorativo de la ejecución del máximo comandante iraní, Qasem Soleimani, que fue asesinado en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en 2020 en la ciudad sureña de Kermán, durante el Gobierno de Donald Trump. Nadie se ha atribuido todavía la responsabilidad de esta acción violenta.Al comentar los recientes acontecimientos, Salamey no descartó que el conflicto de Gaza pueda expandirse y extenderse al Líbano y otros lugares, "a un nivel de mayor intensidad". Sin embargo, agregó, "en este momento ambas partes del conflicto consideran que el costo de una confrontación abierta es mucho mayor que el de cualquier victoria política", concluyó Salamey.

