Tras fuerte terremoto, un sismo de magnitud 5,5 golpea la costa oeste de Japón

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés), los sismos se registraron a las 10.54 hora local (1.54 GMT) con el epicentro ubicado a 10 kilómetros de profundidad. La alerta de tsunami no se activó. Unos sismos no muy fuertes se sintieron asimismo en la ciudad de Osaka. Esta vez las sacudidas fueron más débiles y duraron poco tiempo. El pasado 1 de enero, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la península de Noto, en la costa occidental de Japón. Fue el sismo de mayor intensidad desde que comenzaron los registros en 1885, según la Agencia Meteorológica de Japón, que provocó la muerte de 62 personas, según las últimas cifras, y la destrucción de cientos de edificios en la región.Al temblor, cuyo foco se localizó a escasa profundidad, le precedió minutos antes un terremoto de magnitud 5,7 y posteriormente se registraron en la zona múltiples réplicas, una de ellas de magnitud 6,1. El terremoto se sintió en una amplia zona desde la prefectura de Aomori, en el noreste de Japón, hasta la región de Kyushu, en el suroeste, obligó a suspender el servicio de trenes bala y dejó sin luz más de 32.000 hogares. En un principio se emitieron alertas de tsunami para las zonas costeras de cinco prefecturas, pero las olas no alcanzaron la altura que se temía. (Sputnik)

