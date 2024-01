https://sputniknews.lat/20240104/eeuu-ha-abandonado-los-pensamientos-de-victoria-en-ucrania-1147125039.html

EEUU "ha abandonado los pensamientos de victoria en Ucrania"

EEUU "ha abandonado los pensamientos de victoria en Ucrania"

Mientras los ucranianos atraviesan su segundo invierno desde que comenzó el conflicto con Rusia y tras el fracaso de la tan aclamada contraofensiva, la... 04.01.2024

De acuerdo con un funcionario del Gobierno de Joe Biden y un diplomático europeo con sede en Washington consultados por el medio estadounidense The American Conservative, los otroras aliados de Kiev: Estados Unidos y los funcionarios europeos, ahora están considerando su enfoque acerca de una "victoria total" de Ucrania. Si bien en febrero de 2022 Washington se negó a negociar con Rusia en torno a la promesa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de sumar a Ucrania, a casi dos años del conflicto, ese país "ha sido devastado" y millones de personas han sido desplazadas, al tiempo que muchos ucranianos han huido del país para evitar ser enviados al frente. A lo anterior se suma el fracaso de la contraofensiva ucraniana y las impresionantes pérdidas del Ejército de Kiev que, sin embargo, no son reconocidas de forma oficial. Aún así, señala el medio, el disentimiento inunda Ucrania y los funcionarios políticos y militares se enfrentan unos a otros. "Para algunos de sus propios colaboradores, la insistencia de Volodímir Zelenski en la victoria ha pasado de ser heroica a delirante (...) El entusiamo de los aliados por inyectar más dinero y armas en el agujero negro ucraniano se está desvaneciendo", relata el medio. El 3 de enero, el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que la entrega de armas y ayuda a Ucrania tendrá que suspenderse si el Congreso de Estados Unidos no consigue un acuerdo para continuar la asistencia. Aunque la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 14 de diciembre un proyecto de ley que autoriza un presupuesto de defensa nacional por 886.000 millones de dólares para el 2024 que incluyen 300 millones de dólares anuales para Kiev, hasta finales de 2026; seis días después, el titular del Departamento de Estado, Antony Blinken, declaró que su país está cerca de quedarse sin dinero para seguir financiando a Ucrania, además de que se van quedando sin tiempos políticos para aprobar más respaldo, ya que se aproximan las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.Además, el 15 de diciembre, la Cámara de Representantes entró en su receso previsto para las vacaciones de invierno sin llegar a un acuerdo con el Senado sobre la solicitud de financiación suplementaria del Gobierno de Joe Biden, debido al reclamo de los republicanos de fijar medidas de seguridad fronteriza más estrictas.

