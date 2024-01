Pekín critica a EEUU y Filipinas por provocaciones en el mar de China Meridional

https://sputniknews.lat/20240104/pekin-critica-a-eeuu-y-filipinas-por-provocaciones-en-el-mar-de-china-meridional-1147120904.html

Últimamente, los incidentes entre buques chinos y filipinos en las aguas de las disputadas islas Spratly (Nansha, para Pekín), se han vuelto más frecuentes, y ambas partes se acusan mutuamente de provocaciones deliberadas. El vocero instó a ambas partes que pongan fin a sus "acciones irresponsables" y respeten los esfuerzos de los países de la región para mantener la paz y la estabilidad en el mar de la China Meridional. Pekín seguirá defendiendo su propia soberanía, sus intereses y derechos marítimos, así como promoviendo la paz y la tranquilidad en la región, aseguró el portavoz. Desde hace décadas, China mantiene un contencioso territorial con varios países de la región de Asia-Pacífico por las islas en el mar de China Meridional. En la zona se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (Paracelso), Nansha (Spratly) y Huangyan. En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas.En julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje, organismo internacional poco conocido y no vinculado a la ONU, a la que había acudido Filipinas, estableció que los elementos en disputa del archipiélago Spratly no eran islas como tal y, por lo tanto, no generaban una zona económica exclusiva.China no reconoce a este tribunal que sesiona en los Países Bajos y declaró nulo el fallo de la instancia.

