Agricultores intentaron cerrarle el paso al ferry con el vicecanciller de Alemania

Habek regresaba de sus vacaciones en el norte de Alemania, pero en el muelle lo esperaban más de 100 agricultores, descontentos por planes del Gobierno de eliminar subsidios. El titular los invitó a enviar delegados para hablar, pero ellos rechazaron su propuesta. Algunos granjeros intentaron irrumpir en el ferry, y la policía usó en su contra gas pimienta. En diciembre, Hebestreit, en medio de la crisis presupuestaria, anunció los planes del Gobierno de eliminar los impuestos preferenciales para los vehículos utilizados en la silvicultura y la agricultura, lo que debería ahorrar al presupuesto unos 480 millones de euros. Después del anuncio de esos planes, en toda Alemania se llevaron a cabo numerosas protestas de agricultores."El bloqueo de hoy de la llegada del ministro federal Habek al muelle del ferry es vergonzoso y viola las reglas de la convivencia democrática. Con toda la comprensión de una cultura de protesta viva: semejante crueldad de las costumbres políticas no debe dejar indiferente a nadie", escribió Hebestreit en la red social X.La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien también representa a los Verdes, igualmente declaró que se trata de una amenaza a la democracia. El ministro de Agricultura germano, Cem Ozdemir, aseguró al canal de televisión ARD que los manifestantes no buscaban proteger la agricultura, sino derrocar el poder, algo que no lograrán. Agregó que aquellos que quieren continuar el diálogo con las autoridades deben distanciarse claramente de los radicales que crearon obstáculos para el vicecanciller.

