https://sputniknews.lat/20240106/el-gobierno-de-biden-ya-hace-planes-para-involucrarse-en-una-guerra-ampliada-en-medio-oriente-1147178514.html

El gobierno de Biden ya hace planes para involucrarse en una guerra ampliada en Medio Oriente

El gobierno de Biden ya hace planes para involucrarse en una guerra ampliada en Medio Oriente

De acuerdo a 'Politico', la Administración federal estadounidense se está preparando para responder a la propagación regional del conflicto entre Israel y... 06.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-06T04:59+0000

2024-01-06T04:59+0000

2024-01-06T04:59+0000

internacional

ucrania

israel

irán

hamás

joe biden

donald trump

elecciones generales en argentina (2023)

franja de gaza

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136591938_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_17bef836aa2865e8a518528f1321572f.jpg

"Los funcionarios de la Administración Biden están elaborando planes para que Estados Unidos responda a lo que les preocupa cada vez más que pueda pasar de una guerra en Gaza a un conflicto regional más amplio y prolongado", indicó Politico en una nota de análisis publicada el jueves 4 de enero.Cuatro funcionarios familiarizados con el proceso, incluido un alto funcionario de la Administración demócrata, describieron al medio conversaciones privadas sobre escenarios que potencialmente podrían llevar a Estados Unidos a otra guerra en Medio Oriente. A todos se les concedió el anonimato para hablar."El Ejército está elaborando planes para contraatacar a los militantes hutíes (...) que han estado atacando barcos comerciales en el mar Rojo, según tres funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de las discusiones. Eso incluye atacar objetivos hutíes en Yemen, según uno de los funcionarios, una opción que el Ejército ha presentado anteriormente", asegura el artículo.Mientras tanto, los funcionarios de inteligencia están ideando formas de anticipar y defenderse de posibles ataques en Irak y Siria contra personal militar de Estados Unidos, una presencia activa en la región con múltiples bases. También están trabajando en determinar dónde podrían arremeter a continuación contra militantes hutíes.El potencial de un conflicto más amplio está creciendo, le dijeron al medio estadounidense funcionarios de la Casa Blanca, luego de una serie de confrontaciones en Irak, Líbano e Irán en los últimos días, entre ellas un ataque con drones de Israel en Beirut, que terminó con la vida del segundo al mando del movimiento radical palestino Hamás en una zona residencial, provocando víctimas civiles.Estos episodios, señala la nota, han convencido a algunos miembros de la Administración Biden de que la guerra contra Hamás se ha intensificado más allá de las fronteras de la Granja de Gaza, donde Israel lleva adelante desde el sábado 7 de octubre una campaña militar, apoyada por Estados Unidos, que ya ha dejado más de 22.000 palestinos muertos, la mayoría de ellos civiles, y el desplazamiento de más de dos millones de habitantes del enclave.El presidente termina ahora su mandato, resume el medio estadounidense, como el principal aliado de Ucrania en su conflicto con Rusia y un "facilitador clave" de las represalias de Israel contra Hamás.Esto le dará al electorado, cuando deba ir a las urnas en noviembre, la oportunidad de castigarlo por su involucramiento en conflictos extranjeros.Mientras Biden promete apoyar a Ucrania mientras sea necesario y respalda firmemente a Israel, señala la nota, el expresidente Donald Trump, el rival republicano más probable en la carrera electoral, dice que pondría fin al conflicto de Europa oriental en apenas una horas, además de argumentar que Washington debería adoptar una actitud menos participativa en la lucha israelí contra el pueblo palestino."Biden puede decir que todo esto no es su culpa, pero lo cierto es que esto es algo que no es bueno para él", señala el analista Justin Logan, director de estudios de defensa y política exterior del Instituto Cato, quien agrega que Trump hará una campaña asegurando que todos estos conflictos no se hubiesen desatado si él estuviese en la Casa Blanca.

https://sputniknews.lat/20240101/biden-se-enfrentaria-a-presiones-internas-para-combatir-a-los-huties-de-yemen-1147063052.html

https://sputniknews.lat/20231221/casi-la-mitad-de-los-estadounidenses-reprueba-las-decisiones-de-biden-sobre-ucrania-e-israel-1146798653.html

ucrania

israel

irán

franja de gaza

palestina

yemen

irak

siria

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, israel, irán, hamás, joe biden, donald trump, elecciones generales en argentina (2023), franja de gaza, elecciones presidenciales de eeuu (2024), palestina, yemen, irak, siria, eeuu