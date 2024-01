https://sputniknews.lat/20240106/estamos-en-caida-libre-ataques-en-beirut-y-kerman-podrian-agudizar-la-crisis-en-oriente-medio-1147169725.html

"Estamos en caída libre": ataques en Beirut y Kermán podrían agudizar la crisis en Oriente Medio

"Estamos en caída libre": ataques en Beirut y Kermán podrían agudizar la crisis en Oriente Medio

La situación en Oriente Medio podría intensificarse en breve, con la previsión de más atentados similares a los registrados recién en Líbano e Irán, según... 06.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-06T00:46+0000

2024-01-06T00:46+0000

2024-01-06T00:46+0000

defensa

ebrahim raisi

ali abdel al

israel

irán

beirut

seguridad

el grupo yihadista estado islámico

palestina

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/02/1147074061_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5fcd0c9938bdce0ad7dc7f9f027a2af3.jpg

Dos fuertes explosiones mataron a más de 80 personas en la ciudad iraní de Kermán esta semana, un ataque ante el que, si bien fue reivindicado por el Estado Islámico, el exanalista de políticas de seguridad del Pentágono, Michael Maloof, no descarta que el grupo terrorista "pueda estar tratando de atribuirse algo como tapadera de otra persona"."Tenemos un contexto interesante, sobre todo porque los israelíes son muy antichiíes y el Estado Islámico está conformado básicamente por suníes radicales. Así que no es sorprendente. El Estado Islámico también tiene antecedentes de detonar explosivos en Irán. De hecho, hace solo unos años tuvieron algunas explosiones, creo, en el edificio del Parlamento en Teherán. Así que no es algo único", explicó. Tras el atentado, las autoridades iraníes sugirieron que el ataque podría estar relacionado con la oposición de Teherán a la guerra de Israel contra Gaza, dando por hecho que Tel Aviv o Washington podrían haber estado detrás de las hostilidades. El adjunto del presidente Ebrahim Raisi, Mohammad Jamshidi, tuiteó: "No se equivoquen. La responsabilidad de este crimen recae en los regímenes estadounidense y sionista (Israel) y el terrorismo es solo una herramienta".Estados Unidos e Israel han negado rotundamente haber participado en el mortífero atentado, afirmando que grupos radicales suníes podrían ser los responsables. Poco después, apareció un mensaje en la cuenta del Estado Islámico que afirmaba que el grupo terrorista estaba detrás de las explosiones.No obstante, el ataque ha suscitado muchas interrogantes, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los líderes de Hamás, Saleh Arouri, murió también en un ataque perpetrado con un dron en el sur de Beirut justo un día antes de las explosiones en Kermán. La opinión generalizada es que el asesinato de Arouri fue obra de Israel.El exfuncionario del Pentágono cree que ni Irán ni Hezbolá buscan una mayor escalada de las tensiones. Sin embargo, en los últimos días la situación se ha vuelto dura en Oriente Medio y hay más por venir. "Estamos en caída libre", advirtió.Ni Estados Unidos ni la Unión Europea son considerados creíbles en lo que respecta al conflicto de Gaza, según el analista, que argumentó que la comunidad internacional necesita que las Naciones Unidas se activen más, pero "tienden a estar muertos al llegar".

https://sputniknews.lat/20240104/el-presidente-de-iran-promete-llevar-a-la-justicia-a-los-culpables-del-atentado-en-kerman-1147106570.html

israel

irán

beirut

palestina

eeuu

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ebrahim raisi, ali abdel al, israel, irán, beirut, seguridad, el grupo yihadista estado islámico, palestina, eeuu, franja de gaza, hamás, onu