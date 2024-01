https://sputniknews.lat/20240106/exagente-de-la-cia-eeuu-esta-tratando-de-averiguar-como-forzar-a-rusia-a-negociar--1147183774.html

Exagente de la CIA: "EEUU est谩 tratando de averiguar c贸mo forzar a Rusia a negociar"

Exagente de la CIA: "EEUU est谩 tratando de averiguar c贸mo forzar a Rusia a negociar"

Rusia ha reaccionado con dureza a los intentos estadounidenses de llegar a un acuerdo en relaci贸n al conflicto ucraniano, afirm贸 el exanalista de la CIA Larry... 06.01.2024, Sputnik Mundo

"[Estados Unidos] est谩 tratando de averiguar c贸mo forzar a Rusia a iniciar las negociaciones. Pero los rusos rechazan sus propuestas y dicen: 'No tenemos nada que hablar con ustedes (...) No habr谩 negociaciones hasta que abandonen Ucrania y dejen de amenazar nuestras fronteras'", declar贸 Larry Johnson en una emisi贸n en el canal de YouTube Judging freedom.Subray贸 que Occidente hab铆a "invertido miles de millones de d贸lares en su proyecto de Kiev, pero no ha conseguido infligir una derrota estrat茅gica a Rusia".En diciembre de 2023, el mandatario ruso, Vlad铆mir Putin, declar贸 que los objetivos de la operaci贸n militar especial en Ucrania no cambian. Entre ellos figuran del estatus neutral de Ucrania, la desnazificaci贸n y la desmilitarizaci贸n del pa铆s.Los medios de comunicaci贸n occidentales escriben cada vez m谩s que Washington y Bruselas han empezado a cansarse del conflicto ucraniano, y que el apoyo a Kiev est谩 disminuyendo. Seg煤n la cadena NBC, funcionarios estadounidenses y europeos ya est谩n discutiendo con Kiev las posibles consecuencias de las negociaciones de paz con Rusia, incluidas las l铆neas generales de lo que Ucrania podr铆a tener que ceder para llegar a un acuerdo.Los equipos negociadores de Mosc煤 y Kiev celebraron varias rondas de consultas presenciales en el territorio de Bielorrusia a fines de febrero y en las primeras fechas de marzo de 2022, tras lo cual siguieron negociando por videoconferencia. Las 煤ltimas conversaciones tuvieron lugar en Turqu铆a el 29 de marzo.Cabe destacar que en Turqu铆a se lleg贸 a un acuerdo mutuamente aceptado, que la parte ucraniana hab铆a suscrito pero que acab贸 viol谩ndolo tras la visita del que era el primer ministro brit谩nico, Boris Johnson.

