Aumenta la presión a Biden para que endurezca la política migratoria de EEUU

Además, un 68% de los estadounidenses reprueba la gestión de Biden en torno a asuntos migratorios, aunque también ha bajado el apoyo a la política de algunos gobiernos estatales de la frontera de Estados Unidos, como Texas, de enviar personas migrantes detenidas por cruzar ilegalmente al país norteamericano a ciudades de estados del norte.Las cifras se dan a conocer en momento en que legisladores demócratas y republicanos libran un intenso debate sobre la necesidad de endurecer las políticas migratorias mientras que el flujo de migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal está llegando a números tan altos que no se habían visto antes en la historia de Estados Unidos.En diciembre, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) procesó a más de 300.000 migrantes en los puertos de entrada y entre ellos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una cifra sin precedentes que equivale aproximadamente a la población de Pittsburgh. Aproximadamente 256.000 de esos migrantes entraron ilegalmente en Estados Unidos entre los puertos de entrada, incluido un récord de 104.000 padres e hijos que viajaban en familia, según datos federales internos obtenidos por CBS News.Los republicanos se han negado a aprobar hasta ahora una nueva legislación que incluye un nuevo paquete de ayuda económica a Ucrania, Israel y Taiwán hasta que los demócratas no acepten implementar nuevas medidas para restringir la llegada de personas migrantes, endurecer la política de asilo y otras medidas.En el inicio de este 2024, el asunto migratorio se ha convertido en un tema central en las campañas electorales de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. De acuerdo con medios locales, las negociaciones en torno al asunto migratorio están avanzando y se espera que esta semana se presente una propuesta tras meses de estancamiento.Según CBS, aunque los senadores y la Casa Blanca han llegado a acuerdos de alto nivel sobre el endurecimiento de las entrevistas de asilo, la ampliación de las deportaciones aceleradas y la creación de una autoridad para expulsar a los inmigrantes sin controles humanitarios cuando los agentes fronterizos estén desbordados, los negociadores no han resuelto sus diferencias en algunas cuestiones clave.Entre estas cuestiones se encuentra la libertad condicional, una herramienta legal utilizada por el Gobierno de Biden para reasentar a cientos de miles de personas migrantes que los republicanos quieren limitar drásticamente.La libertad condicional permite a los funcionarios federales alegar motivos humanitarios para autorizar la entrada de extranjeros que, de otro modo, no tendrían permiso para estar en Estados Unidos. Aunque permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en EEUU de forma temporal, la libertad condicional no les proporciona un estatus legal permanente.Las autoridades también han recurrido a la libertad condicional para tratar de desviar la inmigración de la frontera estadounidense, ofreciendo a los inmigrantes de cuatro países latinoamericanos y caribeños afectados por la crisis hasta 30.000 plazas al mes para entrar legalmente en el país si tienen patrocinadores. En el marco de otro programa, la Administración Biden ha concedido la libertad condicional a migrantes en México que utilizan una aplicación digital para obtener citas para entrar en Estados Unidos.Aunque el Gobierno ha argumentado que el uso de la libertad condicional reduce la presión en la frontera, los republicanos la han acusado de violar la autoridad al admitir a grandes grupos de migrantes que, de otro modo, no cumplirían los requisitos para estar en Estados Unidos.De acuerdo con CBS, las perspectivas de un posible acuerdo son más oscuras en la Cámara de RepresentantesEl presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha condicionado la ayuda a Ucrania a que se solucione el problema de la frontera con Estados Unidos.

