https://sputniknews.lat/20240107/los-dientes-vikingos-muestran-signos-de-una-compleja-odontologia-medieval--fotos-1147184822.html

Los dientes vikingos muestran signos de una compleja odontología medieval | Fotos

Los dientes vikingos muestran signos de una compleja odontología medieval | Fotos

Los vikingos se enfrentaban a angustiosos problemas dentales y se esforzaban por aliviar sus molestias con prácticas odontológicas, según nuevas revelaciones... 07.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-07T11:57+0000

2024-01-07T11:57+0000

2024-01-07T11:57+0000

ciencia

dientes

vikingos

suecia

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/07/1147192420_390:61:765:272_1920x0_80_0_0_1537a513d8433577773acadd9d87f082.jpg

Se llevaron a cabo evaluaciones odontológicas modernas de los dientes, incluido el uso de escáneres de rayos X y sondas dentales, y resultó que los escandinavos no se limitaban a dejar que sus muelas se pudrieran y deteriorasen.Los dientes datan de los siglos X-XII d.C. y se recogieron en la conocida excavación arqueológica de Varnhem, Suecia. El yacimiento destaca por las condiciones del suelo, que favorecen la conservación de restos, incluidos huesos y muelas.De los dientes adultos analizados, el 13% presentaba caries, a menudo en la superficie de las raíces. La pérdida de piezas dentales también era frecuente, ya que los adultos habían perdido una media del 6% de sus dientes, excluyendo las muelas del juicio. Sin embargo, los dientes recogidos de niños menores de 12 años no mostraban signos de caries.Lo más destacado es que también se observaron indicios de tratamientos dentales, como intentos de rellenar los agujeros creados en las muelas, probablemente para aliviar el dolor de dientes provocado por una infección. "Es muy emocionante ver esto, y no es muy diferente de los tratamientos dentales que llevamos a cabo hoy en día cuando perforamos los dientes infectados. Los vikingos parecen haber tenido conocimientos sobre los dientes, pero no sabemos si realizaban estos procedimientos ellos mismos o contaban con ayuda", señala Bertilsson.En cuanto al limado de los dientes frontales hallado en un individuo, los investigadores creen que pudo deberse al propósito de identificar a la persona por alguna razón. Otro hallazgo digno de mención es que, a los 40 años, la pérdida de muelas era un problema mucho mayor para los vikingos de Varnhem que la caries, incluso con sus palillos y tratamientos rudimentarios. "Este estudio aporta nuevos datos sobre la salud bucal de los vikingos e indica que los dientes eran importantes en la cultura vikinga de Varnhem (...) También sugiere que la odontología en la edad Vikinga era probablemente más sofisticada de lo que se pensaba", afirma Bertilsson.

https://sputniknews.lat/20240105/hallan-en-rusia-el-caso-mas-antiguo-de-tratamiento-quirurgico-de-dientes-del-norte-de-eurasia-1147139248.html

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dientes, vikingos, suecia, 🌍 europa