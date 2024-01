https://sputniknews.lat/20240107/ninguno-de-los-misiles-rusos-kh-22-ha-sido-derribado-por-ucrania-hasta-la-fecha-1147194998.html

Ninguno de los misiles rusos Kh-22 "ha sido derribado" por Ucrania hasta la fecha

Los sistemas de defensas antiaéreas ucranianas son impotentes frente a los misiles de crucero rusos Kh-22, declaró el general alemán retirado Erhard Buhler a... 07.01.2024

Subrayó que los sistemas de defensa antiaérea no pueden derribar este misil debido a su elevada velocidad supersónica, que supera la del sonido por unas tres veces y media, y a su trayectoria de vuelo.Después de que Rusia lanzara el 29 de diciembre la mayor andanada de drones y proyectiles contra Ucrania desde el inicio del conflicto, el representante del mando de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, afirmó que la defensa antiaérea de su país no había sido capaz de interceptar ni un solo misil Kh-22 y Kh-32 —una variante modernizada desarrollada por Rusia y producida mediante la modernización del fuselaje de fabricación soviética—.Uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas rusas en 2023 fue desbaratar la contraofensiva ucraniana y esta tarea se cumplió, destacó en diciembre el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. El titular señaló que los drones y los sistemas de guerra electrónica desempeñaron un papel indispensable.En sus palabras, la tecnología de guerra electrónica de Ucrania se tambalea y sus tropas son "presa fácil para los ataques de artillería guiados por drones, para aquellos que lanzan bombas y que ejecutan ataques kamikaze mediante la explosión de vehículos aéreos no tripulados de tipo FPV".Las autoridades ucranianas pidieron constantemente nuevas donaciones masivas de sistemas de misiles tierra-aire Patriot y el presidente, Volodímir Zelenski, declaró que el país necesitaba 20 sistemas desplegados por todo el territorio. Esta cifra equivalía a la gran mayoría de arsenales desplegados por la OTAN en todos los Estados miembros y se considera muy poco realista.Estados Unidos se enfrenta a una escasez de su propia capacidad de defensa antiaérea, incluso sin nuevas donaciones a Ucrania, situación que se agrava por el aumento de los despliegues en Oriente Medio a partir de la escalada del conflicto palestino-israelí.

