Rafael Nadal anuncia que no jugará el Abierto de Australia debido a una lesión

MOSCÚ (Sputnik) — El tenista español Rafael Nadal anunció que no participará en el próximo Abierto de Australia debido a una lesión. 07.01.2024, Sputnik Mundo

Anteriormente, el español declaró que sentía dolor muscular después de su partido de cuartos de final en Brisbane contra el australiano Jordan Thompson. "Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Después de llegar a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en el músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", escribió Nadal en la red social X. Rafael Nadal es uno de los integrantes del Big Three, compuesto además por el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, considerados los tres como los mejores tenistas de todos los tiempos. Entre sus logros también están ganando en dos ocasiones el Abierto de Australia, dos veces el Campeonato de Wimbledon, cuatro veces el Abierto de Estados Unidos y 14 veces la Copa de los Mosqueteros (Roland Garros).Además es campeón olímpico y suma 11 títulos en el Masters 1000 de Montecarlo, para acaparar un total de 92 trofeos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

