"Totalmente vergonzoso": la Royal Navy anuncia un puesto de contralmirante en LinkedIn

"Totalmente vergonzoso": la Royal Navy anuncia un puesto de contralmirante en LinkedIn

Los jefes de la Armada se vieron obligados a publicar en LinkedIn un anuncio para contratar a un contralmirante. Este esfuerzo de contratación se produce tras... 07.01.2024, Sputnik Mundo

El candidato elegido sustituirá al contralmirante Simon Asquith como director de submarinos y será responsable de las "operaciones de élite" y de la disuasión nuclear del país, según el anuncio. Normalmente, los oficiales navales de alto rango ascienden en el escalafón, pero se entiende que actualmente no hay nadie en servicio que sea apto para el puesto de dos estrellas y 150.000 libras (190.000 dólares) al año, y que además lo quiera.El anuncio, que fue publicado en LinkedIn en diciembre, provocó la perplejidad entre la comunidad militar. Una fuente de la Marina admitió que era "inaudito" que los reclutadores recurrieran a anunciar el puesto en las redes sociales. A su vez, un exsubmarinista de alto rango señaló al The Times que era "totalmente vergonzoso". En sus palabras, cuando apareció por primera vez el anuncio, la única persona que se presentó fue un comodoro ingeniero de armamento, que no estaba debidamente cualificado.Otra fuente admitió que el anuncio de contratar a un contralmirante no tenía "precedentes" y que, aunque el servicio estaba tratando de ser "más ágil", se trataba de un caso en el que tenían dificultades para encontrar un candidato adecuado.El anuncio indica que el director de submarinos sería responsable de "sigilo altamente clasificado, operaciones de élite y (submarinos) Trident, nuestro elemento de disuasión nuclear". Agrega que los candidatos deben ser miembros de las fuerzas de reserva o haber servido en las fuerzas regulares. La fuente de la Marina destacó que había formas de incentivar a los miembros de la comunidad de retirados a volver, como ofrecer más paga y garantías de que no serían desplegados en el extranjero. Se cree que el salario típico para un puesto de este tipo estaría entre 140.000 y 154.000 libras (178.000 y 196.000 dólares).Un exoficial al mando del submarino HMS Turbulent afirmó que "algo no va bien en el proceso de selección de personal naval dentro del servicio". Se entiende que el puesto aún no se ha cubierto, la Royal Navy sigue aceptando candidatos.

