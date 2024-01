https://sputniknews.lat/20240108/eeuu-teme-que-netanyahu-use-a-gaza-para-sostener-su-imagen-politica-1147203761.html

EEUU teme que Netanyahu use a Gaza para sostener su imagen política

EEUU teme que Netanyahu use a Gaza para sostener su imagen política

Funcionarios de Estados Unidos temen que Israel lleve a cabo un ataque a gran escala en Líbano contra el grupo radical Hizbulá para salvar la carrera política... 08.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-08T03:44+0000

2024-01-08T03:44+0000

2024-01-08T04:05+0000

internacional

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

eeuu

israel

líbano

benjamín netanyahu

política

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/11/1145794979_0:39:1600:939_1920x0_80_0_0_507d5862945d94c2802c6c881dbc38d7.jpg

Las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano se han incrementado en los últimos días, sobre todo después del asesinato, el 2 de enero, de Saleh al-Arouri, un alto responsable político del grupo armado palestino Hamás, quien fue asesinado en el centro de Beirut en un ataque con drones atribuido por el Gobierno libanés a Tel Aviv.Funcionarios estadounidenses y franceses están debatiendo con el Gobierno libanés una propuesta según la cual Beirut asumiría el control de parte de la frontera entre Líbano e Israel, en lugar de Hizbulá, para ayudar a calmar las preocupaciones israelíes, según declararon al diario The Washington Post dos personas familiarizadas con las conversaciones."En el seno de la Administración Biden, existen percepciones divergentes sobre el interés de Netanyahu en una resolución negociada del conflicto con Hezbolá. Un alto funcionario estadounidense afirmó que la promesa del dirigente israelí de crear un cambio fundamental para abordar los enfrentamientos fronterizos con Hezbolá es una mera bravata destinada a obtener concesiones del grupo libanés. Otros afirmaron que si la guerra de Gaza terminara mañana, la carrera política de Netanyahu terminaría con ella, lo que le incentivaría a ampliar el conflicto", afirmó el diario estadounidense."No estoy seguro de que ir tras Hizbulá sea la forma correcta de hacerlo porque esa campaña será mucho más difícil que la de Gaza", añadió. De acuerdo con The Washington Post, en las últimas semanas ha habido una mayor preocupación en Washington por una escalada, en particular cuando Israel anunció la retirada temporal de varios miles de soldados de Gaza el 1 de enero, una decisión que podría abrir recursos para una operación militar en el norte."Tienen las manos más libres para escalar", dijo un funcionario estadounidense al periódico.

https://sputniknews.lat/20240107/asesinan-a-un-israeli-en-presunto-tiroteo-terrorista-en-cisjordania-1147193379.html

eeuu

israel

líbano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu, israel, líbano, benjamín netanyahu, política, seguridad