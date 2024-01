https://sputniknews.lat/20240108/el-gran-naviero-chino-cosco-dejaria-de-atracar-en-los-puertos-de-israel-1147202736.html

El gran naviero chino COSCO dejaría de atracar en los puertos de Israel

El gran naviero chino COSCO dejaría de atracar en los puertos de Israel

La empresa naviera china COSCO, una de las más grandes del mundo, dejará de atracar en puertos de Israel, reportó este 7 de enero el portal israelí... 08.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-08T00:16+0000

2024-01-08T00:16+0000

2024-01-08T00:16+0000

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

israel

china

china ocean shipping co. (cosco)

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

economía

📈 mercados y finanzas

comercio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108751/63/1087516353_0:79:3000:1767_1920x0_80_0_0_d85c963fc83330dc2b47ede9d055224c.jpg

COSCO es la cuarta mayor naviera de contenedores del mundo y controla cerca del 11% del comercio mundial.De acuerdo con Globes, COSCO tomó esta decisión por motivos aún no conocidos a pesar de no estar amenazada en el mar Rojo por los rebeldes hutíes de Yemen, que han tomado represalias contra todos los barcos comerciales que beneficien a Israel. Según el portal, además del efecto sobre el comercio entre del Lejano Oriente e Israel, la decisión de COSCO es significativa porque coopera con la naviera israelí ZIM, que tendrá ahora que funcionar con más buques en las rutas de Oriente Medio, lo que puede provocar un aumento de los costos de transporte, ya que ZIM se quedará con menos buques.El segundo efecto directo se produciría en el puerto de Haifa, operado por otra empresa estatal china, SIPG. Este puerto depende de los numerosos buques de COSCO que atracan en sus muelles.En noviembre de 2023, los hutíes de Yemen amenazaron con atacar los buques de cualquier compañía que navegue hacia Israel en lo que dijeron era un acto de solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza, pero China es el cliente del 90% del petróleo exportado por Irán."Las posibilidades de que los hutíes disparen contra buques de una empresa estatal china son, por tanto, muy escasas, lo que plantea interrogantes sobre los motivos de la decisión de COSCO, de la que aún no se ha informado a los cargadores internacionales", señala Globes.Recientemente la filial de COSCO, OOCL, con sede en Hong Kong, anunció que dejaría de navegar a Israel debido a "problemas operativos". Ese anuncio, destinado a permitirle navegar en el Mar Rojo sin interferencias de los hutíes, provocó amplias críticas. Al final, la compañía cedió, al igual que la naviera ONE (Ocean Network Express), con sede en Singapur.

https://sputniknews.lat/20240103/naviera-danesa-suspende-transito-por-el-mar-rojo-tras-ataques-de-los-rebeldes-huties-1147086276.html

israel

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, israel, china, china ocean shipping co. (cosco), 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, 📈 mercados y finanzas, comercio