'Oppenheimer' de Christopher Nolan es la gran triunfadora de los Globos de Oro 2024

MOSCÚ (Sputnik) — La película 'Oppenheimer' del director de cine, guionista y productor británico y estadounidense Christopher Nolan dominó la 81 edición de

estilo de vida

globo de oro

🎭 arte y cultura

La obra de Nolan se llevó los premios a mejor película dramática, mejor director, mejor actor para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y mejor música original para Ludwig Goransson, cinco de los ocho premios a que optaba. Por su parte, la película Barbie, de la directora estadounidense Greta Gerwig, que lideraba con nueve nominaciones y se considera el mayor éxito de taquilla del año, solo se quedó con mejor canción (What Was I Made For? de Billie Eilish) y mejor logro en taquilla, una nueva categoría de los Globos de Oro. En cine triunfó también la película Pobres criaturas que se llevó los premios a mejor comedia y mejor actriz en película de comedia para Emma Stone, mientras que en series salió vencedora Succession que ganó los Globos de Oro a mejor serie dramática, mejor actor, mejor actriz y mejor actor de reparto. En lo referente a la mejor película de habla no inglesa, la francesa Anatomía de una caída ganó el premio, dejando atrás al español Juan Antonio Bayona por La sociedad de la nieve. Los Globos de Oro que se celebraron en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, honraron a las mejores producciones cinematográficas y televisivas que marcaron el año pasado.

