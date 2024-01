https://sputniknews.lat/20240109/alerta-maxima-estado-de-guerra-en-ecuador-1147252277.html

Alerta máxima: estado de guerra en Ecuador

Alerta máxima: estado de guerra en Ecuador

Las fugas de dos importantes líderes criminales de prisión, sumado al estado de excepción, sacuden al país. En otro orden, hablamos del interés estratégico del gobierno argentino en la Antártida, tras la visita del presidente Javier Milei.

En el texto se identificaron a más de 20 grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes". Entre ellos Los Choneros, Águilas y Lobos. La crisis de seguridad se agravó este martes 9 cuando un grupo de encapuchados tomó las instalaciones del canal de televisión TC en plena transmisión. También ingresaron delincuentes a la sede universitaria en Guayaquil. Previamente en la misma jornada se había fugado Fabricio Colón Pico "alias Capitán Pico", de la cárcel de Riobamba.El recluso, vinculado a la banda Los Lobos, permanecía detenido en esas instalaciones, acusado de presunto secuestro, y señalado por la fiscal general, Diana Salazar, de tener un plan para asesinarla.Esta fue la segunda fuga, en 72 horas, de un peligroso líder criminal. Previamente, también escapó de la cárcel, Adolfo Macías, "alias Fito", líder de Los Choneros.Según el entrevistado, la población tiene miedo y el actual Ejecutivo se limitó a tomar acciones improvisadas, como las que en su momento adoptó el Gobierno de Guillermo Lasso.El presidente Noboa firmó este lunes 8 su primer decreto de estado de excepción, en una jornada en la que al menos cuatro policías fueron secuestrados.El periodista entrevistado indicó que “alias Fito" se fugó de prisión el 25 de diciembre y analizó el motivo por el que "ahora" surge la noticia."Como un mecanismo de distracción, este delincuente, con células de su banda en varias provincias, han decidido sembrar el caos y tomarle el pulso al Gobierno nacional", destacó el experto."Se han detectado coches bomba, amotinamientos en cárceles, secuestros. (...) El país está bajo alerta máxima", agregó Pérez.Ante la crisis, el alcalde de la capital Quito, Pábel Muñoz, pidió al Gobierno la militarización de las áreas estratégicas de la ciudad.Además, en otras ciudades se reportaron hechos similares a lo que se sumó la quema de varios vehículos."El clima político y social está convulsionado. La gente no quiere salir de sus casas y pide al Gobierno suspender las clases e incentivar el teletrabajo. El estado de excepción no ha arrojado resultados en los últimos seis años", opinó Pérez.En otro orden, abordamos la reciente visita del presidente argentino, Javier Milei, a la Antártida, y el interés estratégico del Gobierno en ese continente.Conversamos con Gustavo Ferreyra, director del Centro Austral de Investigaciones Científicas, instituto situado en Ushuaia, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).Además, en Venezuela, el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) anunció que se prepara para las presidenciales de este año "bajo la consigna de la unidad".Dialogamos con Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, quien también analizó la actualidad de la oposición.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

