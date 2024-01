El módulo lunar Peregrine transmite a la Tierra su primera foto en el espacio

https://sputniknews.lat/20240109/el-modulo-lunar-peregrine-transmite-a-la-tierra-su-primera-foto-en-el-espacio--1147224095.html

"Hemos recibido la primera imagen de Peregrine en el espacio. La cámara utilizada está montada sobre una plataforma de carga útil y muestra el Aislamiento Multicapa (MLI) en primer plano", afirmó la compañía en su cuenta de la red social X.De acuerdo con la empresa especializada en robótica, la batería de la nave está ahora completamente cargada, y se está utilizando la energía existente de Peregrine para realizar tantas operaciones de carga útil y de la nave como sea posible.La compañía pidió paciencia mientras se reevalúan los datos entrantes y ofreció emitir actualizaciones continuas más tarde.La nave Peregrine transporta el Proyecto Colmena elaborado en México, que consiste en una serie cinco microrobots que explorarán la superficie y el polvo lunares en busca de minerales, agua o metales preciosos. Es la primera misión con la que México viaja a la Luna. Dicho proyecto fue diseñado por científicos del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, minutos después de su lanzamiento, la nave Peregrine Lunar Lander sufrió una anomalía que, según Astrobotic, impedía que se pueda orientar de manera estable hacia el Sol, lo que podría provocar que no generase energía con sus paneles solares.La anomalía causó una pausa en la comunicación de la Red de Espacio Profundo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la activación de su sistema de propulsión.Astrobotic expuso que, de no arreglarse esa falla, corría el riesgo de no poder aterrizar adecuadamente en la Luna, por lo que realizarían una maniobra de emergencia para mejorar la situación.Aunque posteriormente la empresa había anunciado que todos los servicios afectados habían sido restablecidos, minutos más tarde dio a conocer que las averías causaron una "pérdida crítica de propulsor", por lo que estudian "maximizar la ciencia y los datos" y otras opciones para arreglar esta situación.

