La barbarie de los 'valores europeos': Francia justifica matanza de civiles en Bélgorod

Francia apoya el terrorismo de Ucrania. Así de claro lo dejó un portavoz de la cancillería francesa, quien, tras ser consultado sobre la posición de Francia... 09.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-09T15:02+0000

2024-01-09T15:02+0000

2024-01-09T15:10+0000

Occidente y 'sus reglas'"Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros". Una frase que se le atribuye a Groucho Marx, y que el Occidente colectivo sigue a rajatabla. Y el ejemplo más reciente y más monstruoso salió del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.Y es que el pasado 3 de enero, la Cancillería gala volvió a hacer gala de sus 'valores europeos', al reaccionar a los ataques ucranianos con municiones de racimo, armas prohibidas, perpetrados en Rusia contra la ciudad de Bélgorod, que dejaron 25 muertos, cinco de ellos niños, y 110 heridos, ocurrido el sábado 30 de diciembre de 2023.En rueda de prensa de la Cancillería francesa, un periodista preguntó a un portavoz de esa cartera: "El 30 de diciembre de 2023, Kiev llevó a cabo ataques masivos contra la ciudad rusa de Belgorod utilizando municiones de racimo. Este ataque dejó 25 muertos y más de 100 heridos. ¿Cuál es la posición de Francia respecto al uso de este tipo de armamento por parte de Ucrania?".A esta consulta, respondió el portavoz: "Hay un Estado agresor, Rusia, que lleva a cabo una estrategia de terror atacando deliberadamente infraestructuras civiles esenciales, en violación del derecho internacional humanitario, y un Estado atacado, Ucrania, que actúa en legítima defensa, de conformidad con Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas"."Cuando la OTAN ataca, 'todo es justo, todo es limpio'", ironiza al respecto el analista político Manuel Monereo, al enfatizar que "no hay reglas". "Y cuando es atacada o ellos consideran que sus intereses geoestratégicos están en peligro, ellos lo condenan. Es lo de siempre. No es doble rasero, a mi juicio es racismo. Occidente sólo valora a sus muertos", sentencia Monereo.

