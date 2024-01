https://sputniknews.lat/20240109/la-corte-suprema-de-peru-condena-a-4-anos-y-6-meses-de-prision-al-excongresista-kenji-fujimori-1147250002.html

La Corte Suprema de Perú condena a 4 años y 6 meses de prisión al excongresista Kenji Fujimori

La Corte Suprema de Perú condena a 4 años y 6 meses de prisión al excongresista Kenji Fujimori

LIMA (Sputnik) — La Corte Suprema de Perú condenó este martes al excongresista Kenji Fujimori a cuatro años y seis meses de prisión en suspenso tras... 09.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-09T18:31+0000

2024-01-09T18:31+0000

2024-01-09T18:31+0000

américa latina

perú

kenji fujimori

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/0f/1132471406_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_1535d2a1262f839f09caad0109f4df0f.jpg

"Se comparte resolución de la Sala Penal Permanente de la Suprema del recurso de apelación 7-2023 que condenó a cuatro años y seis meses de prisión suspendida a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por tráfico de influencias", indica el mensaje publicado en dicha red social. Ramírez y Bocángel son otros dos exparlamentarios involucrados en el ofrecimiento de obras al fallecido exlegislador Moisés Mamani a cambio de no votar por la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Por otra parte, el ex asesor parlamentario Alexei Toledo Vallejos fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, al tiempo que se le estableció el pago de una reparación civil de 500.000 soles (unos 135.000 dólares), la cual deberán abonar de modo solidario todos los sentenciados. La sala dispuso que la pena para Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y sus excolegas de bancada sea suspendida y no efectiva aplicando el principio de retroactividad benigna. Esto porque recientemente se aprobó un dispositivo por el cual las penas de cárcel efectivas se aplican a sentencias a partir de los cinco años y ya no cuatro.

https://sputniknews.lat/20240104/justicia-de-peru-reanuda-juicio-oral-a-expresidente-fujimori-por-asesinato-de-6-campesinos-1147123502.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, kenji fujimori