Los votantes republicanos preferirían a Trump para administrar la economía de EEUU

El expresidente estadounidense Donald Trump se ha convertido en el favorito de los votantes republicanos para gestionar la economía de su país a una semana de... 09.01.2024, Sputnik Mundo

Según una encuesta de FT-Michigan Ross, citada por Financial Times, más del 60% de los votantes republicanos dicen que confían en Donald Trump más que en cualquier otro candidato presidencial del Partido Republicano para gestionar la economía estadounidense.La encuesta destaca que mientras el 67% prefiere a Trump en materia económica, el 9% de los votantes republicanos dijo que elegiría a Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Mientras que solo el 8% de los encuestados preferiría a Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur.De acuerdo con el FT, durante la campaña, Trump ha presumido la fortaleza de la economía estadounidense cuando el gobernó el país y asegura que el "próximo boom económico" comenzará cuando sea elegido presidente de nuevo.Incluso entre los independientes, Trump es el más confiable en materia de economía. De acuerdo con la misma encuesta, más de un tercio de los independientes consultados en el sondeo de FT-Michigan dijeron que confiaban más en Trump para gestionar la economía, seguido de Haley con sólo el 10%.Aproximadamente una cuarta parte de los independientes dijeron que no confiaban en ninguno de los aspirantes republicanos en materia económica.El 33% de los independientes encuestados en el sondeo de FT-Michigan dijeron que confiaban más en Trump para gestionar la economía, seguido de Haley con sólo el 10%. Aproximadamente el 25% de los independientes dijeron que no confiaban en ninguno de los aspirantes republicanos en materia económica.Trump también se ha visto impulsado en las últimas semanas por varias encuestas nacionales que presidente Joe Biden en un hipotético cara a cara. La última encuesta de FT-Michigan Ross reveló que sólo el 38% de los votantes aprobaba la gestión económica de Biden, frente al 60% que la desaprobaba.De acuerdo con una encuesta de The Wall Street Journal, publicada en diciembre, más de la mitad de los estadounidenses piensa ahora que las políticas del mandatario demócrata los han perjudicado, y casi el mismo número de votantes piensa que las decisiones del expresidente Donald Trump los han ayudado.Entre los votantes en general, el 53% dijo que las decisiones de la actual gestión federal los han afectado y menos de una cuarta parte (el 23%) consideró que sus políticas los ayudaron. Un 49% sostuvo que las políticas de Trump los ayudaron personalmente, mientras que sólo un 37% se consideró perjudicada.

