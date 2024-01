https://sputniknews.lat/20240110/irak-insiste-en-la-salida-de-las-tropas-extranjeras-de-su-territorio-1147277751.html

Irak insiste en la salida de las tropas extranjeras de su territorio

Irak insiste en la salida de las tropas extranjeras de su territorio

DOHA (Sputnik) — Irak insiste en que el contingente militar de la coalición internacional creada para luchar contra la organización terrorista Daesh (proscrita... 10.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-10T14:59+0000

2024-01-10T14:59+0000

2024-01-10T14:59+0000

defensa

eeuu

irak

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

base militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/14/1137093256_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_73e379eaaba894995fbaa62378206e9a.jpg

Las fuerzas políticas de Irak últimamente plantean con mayor frecuencia la retirada de las tropas extranjeras, sobre todo a la luz de los permanentes ataques de las milicias chiíes contra las bases militares de EEUU situadas en el país y la tensión en la región por el conflicto palestino-israelí. A su juicio, se debe reorganizar las relaciones con la coalición internacional, logrando que su presencia y actuación en Irak no sirvan de justificación para alguna fuerza interna o exterior, capaz de influir sobre la estabilidad en Irak o en la región. La salida de las tropas de la coalición debe coordinarse en el marco de un proceso de diálogo y comprensión mutua, señaló. Según el primer ministro, Irak está abierto para establecer relaciones bilaterales y cooperar en materia de seguridad con los países de la coalición, incluido EEUU. Tal proceso podría incluir la enseñanza y la consultoría para las fuerzas de seguridad iraquíes y también la adquisición de armas, sostuvo. EEUU no es enemigo de Irak, Bagdad no está en guerra con Washington, "pero si la tensión se mantiene, afectará sin duda las relaciones bilaterales, llevando a su ruptura", declaró Sudani.

https://sputniknews.lat/20240105/bagdad-busca-poner-fin-a-la-mision-internacional-liderada-por-eeuu-en-el-pais-1147140371.html

eeuu

irak

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, irak, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, base militar