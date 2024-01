https://sputniknews.lat/20240110/peru-descarta-cerrar-la-frontera-con-ecuador-tras-reforzar-presencia-policial-1147283662.html

Perú descarta cerrar la frontera con Ecuador tras reforzar presencia policial

Perú descarta cerrar la frontera con Ecuador tras reforzar presencia policial

LIMA (Sputnik) — El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, declaró que no cerrarán la frontera con Ecuador tras reforzar la presencia policial en la... 10.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-10T18:13+0000

2024-01-10T18:13+0000

2024-01-10T18:13+0000

américa latina

ecuador

perú

📰 violencia criminal en ecuador

relaciones internacionales

delincuencia organizada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0a/1147283492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faf8cd053026e2f3831076ae758b21b3.jpg

"No se ha hablado de cerrar las fronteras, pero sí de reforzarlas y de ejercer una vigilancia estricta para controlar a las personas y su identificación, a fin de que no ingrese ningún delincuente al país", afirmó el funcionario a la prensa antes de viajar a la ciudad de Tumbes, fronteriza con Ecuador, junto con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. En la misma línea se manifestó Chávez Cresta, quien consideró que "la situación no amerita cerrar las fronteras". El ministro de Defensa también informó que se está convocando, de manera urgente, un Consejo de Ministros para aprobar la declaratoria de emergencia en la zona fronteriza con Ecuador. El 9 de enero, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, anunció que declararían la frontera norte en emergencia por la situación en Ecuador. Chávez Cresta precisó que la medida abarcará a los distritos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, y permitirá que las labores policiales reciban el apoyo de las Fuerzas Armadas. También indicó que, junto con las autoridades ecuatorianas, investigarán la presunta entrega de armamento de procedencia peruana a las bandas delincuenciales que actúan en el vecino país. Ecuador sufre una ola de violencia que ha dejado al menos 10 muertos. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien asumió hace casi dos meses, declaró el 8 de enero "estado de excepción" tras una serie de motines en prisiones y fuga de importantes líderes de bandas criminales, que a su vez respondieron con ataques, quema de automóviles, secuestros de policías y detonaciones de explosivos en las calles de varias ciudades, incluyendo Quito.La crisis se agravó con la incursión de un grupo de hombres armados y encapuchados a un estudio del canal estatal TC Televisión, tomando como rehenes en vivo a periodistas y otros trabajadores.Esto llevó a Noboa a decretar "conflicto armado interno" para desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles.

https://sputniknews.lat/20240110/han-apostado-casi-todo-que-hay-detras-de-la-ola-de-violencia-en-ecuador--1147270907.html

ecuador

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, perú, 📰 violencia criminal en ecuador, relaciones internacionales, delincuencia organizada