Putin destacó el logro más importante del 2023 | Video

El líder ruso, que está de visita en Chukotka, una región del noreste de Siberia, señaló en una reunión con los residentes locales que Occidente tiene "problemas de sobra", pero Rusia no se alegra de estos problemas, "no se burla", sino que observa que incluso las mayores economías de Europa se enfrentan a dificultades.En palabras de Putin, "nos hemos demostrado a nosotros mismos, y al mundo entero" que Rusia es un país autosuficiente "en todo el sentido de la palabra", y agregó que su país es "fuerte y avanzado, que mira al futuro con confianza". Abordando el tema de las amenazas a los rusos desde el extranjero, el jefe de Kremlin les aconsejó a los autores de esas amenazas "pensar en sí mismos"."En cuanto a las amenazas, [sus autores] están detrás de la frontera, trabajando arduamente, a menudo a través de sistemas automatizados, enviándolas a todo el mundo. Esto no nos asusta. Mejor que piensen en sí mismos, en lo que comerán mañana, en lo que se pondrán, en cómo ganarán dinero para comer, en qué transporte utilizarán. Todos ellos tienen muchos problemas, ni siquiera comparables a los nuestros", profundizó el líder ruso.Al ser preguntado sobre cómo se recupera tras un trabajo estresante, recordó una broma: "¿Cómo se relaja? No me estreso", pero añadió que la vida hace que uno se sienta más tenso.Vladímir Putin llegó a la región en viaje de trabajo. Hace mucho tiempo que no había estado en Chukotka y dijo que le gustaría visitarla. Antes, la única vez en que el líder de Rusia visitó Chukotka fue en 2008, cuando Dmitri Medvédev era presidente. Chukotka es una región única situada en el noreste de Rusia y fronteriza con el estado estadounidense de Alaska y la provincia canadiense de Columbia Británica. La distancia con Alaska a través del estrecho de Bering es de apenas 90 kilómetros, lo que convierte a las dos regiones en prácticamente vecinas.

