"Zelenski parece demasiado débil para lograr la victoria"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, vive uno de sus más difíciles episodios desde el inicio del conflicto en su territorio y se ve poco probable que... 10.01.2024, Sputnik Mundo

Un artículo publicado en el diario británico The Telegraph destaca que actualmente el presidente ucraniano enfrenta mayores retos incluso que cuando inició el conflicto, en febrero de 2022. De acuerdo con The Telegraph, actualmente Ucrania carece de una estrategia clara para la futura prosecución del conflicto, tras el fracaso de la contraofensiva lanzada a mediados del años pasado, que ha logrado desmoralizar tanto a los connacionales como a sus aliados allende las fronteras, por lo que ya algunos hablan ahora de algún tipo de acuerdo de paz."Cualquier consideración seria de conversaciones de paz garantiza prácticamente la derrota de Ucrania. Dejando a un lado la política interna de Estados Unidos y la Unión Europea, que al menos por el momento ha frenado la ayuda militar, (el presidente Joe) Biden y los europeos se han negado hasta ahora a equipar a Ucrania", agrega el diario británico.Entre algunos políticos ucranianos también creen que el liderazgo de Zelenski está casi perdido e incluso consideran que ya está ‘políticamente muerto’, por lo que también ven muy complicado que pueda seguir al frente del Gobierno cuando se celebren elecciones.Zelenski ya no tiene vida en términos políticos, aseguró el 9 de enero el secretario de la Comisión de la Rada Suprema (Parlamento) para la seguridad nacional, defensa e inteligencia, el coronel Román Kostenko, al programa New Voice."Creo que ahora Zelenski debe comprender (…) que nunca volverá a ser presidente, que se trata solo de un mandato que tiene ahora", dijo el también coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

