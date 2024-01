https://sputniknews.lat/20240111/caso-lloyd-austin-es-un-sintoma-de-cortocircuitos-entre-politicos-y-militares-es-escandaloso-1147300600.html

Caso Lloyd Austin: "Es un síntoma de cortocircuitos entre políticos y militares, es escandaloso"

Caso Lloyd Austin: "Es un síntoma de cortocircuitos entre políticos y militares, es escandaloso"

Poco a poco, ciertos datos sobre la oculta 'desaparición' del radar de la Casa Blanca del jefe del Pentágono, Lloyd Austin, han ido saliendo a la luz. Y es que... 11.01.2024, Sputnik Mundo

Políticos de EEUU condenaron el secretismoDe acuerdo a tres altos funcionarios a los que recurrió Politico, que prefirieron permanecer en el anonimato, ni el presidente estadounidense, Joe Biden, ni el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, ni otros altos funcionarios de la Casa Blanca sabían que Austin había sido hospitalizado el 1 de enero en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.Según el medio, la noticia de la hospitalización de Austin "fue un shock para todo el personal de la Casa Blanca, ya que no sabían que el jefe del Pentágono estaba lidiando con complicaciones luego de un procedimiento médico electivo". "No debería haber sucedido así", confirmó uno de los funcionarios al medio. Otra fuente añadió que "gran parte de la dirección no sabía nada de esto".Mientras, el senador Tom Cotton, miembro del Comité de Servicios Armados, hizo su descargo en un post en la red social X, antigua Twitter: "El secretario de Defensa es el eslabón clave en la cadena de mando entre el presidente y los militares uniformados, incluida la cadena de mando nuclear, cuando las decisiones más importantes deben tomarse en minutos". Mientras, el representante de alto nivel del Comité de Servicios Armados del Senado de EEUU, el republicano Roger Wicker, también condenó el ocultamiento del estado de salud de Austin.Para el Dr. en Ciencias Políticas Mariano Ciafardini, "todo indica que es un síntoma de cortocircuitos entre los niveles políticos y militares de alto nivel que está mostrando el comienzo de una crisis interna político militar dentro de los EEUU. Es un escándalo que no lo sepa el presidente, no es simplemente un llamativo, es realmente escandaloso".

