Cuba respalda demanda de Sudáfrica contra Israel y llama a detener "genocidio" en Gaza

LA HABANA (Sputnik) — Cuba apoya la demanda por "genocidio" que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La... 11.01.2024

Asimismo, declaró que su país hace "un llamado urgente a detener el genocidio, apartheid (sistema de segregación) y exterminio del pueblo palestino". La CIJ procedió a escuchar los alegatos orales en relación con la demanda que Sudáfrica interpuso contra Israel por su campaña bélica en Gaza. El abogado británico Vaughan Lowe, hablando en nombre de la fiscalía sudafricana, señaló que "no importa cuán monstruoso o atroz sea un ataque o una provocación, el genocidio nunca es una respuesta permitida". Lowe añadió que "Sudáfrica cree que las pruebas disponibles públicamente demuestran que el Gobierno israelí, no el pueblo judío o los ciudadanos israelíes, tiene la intención de destruir a los palestinos en Gaza como grupo, y no está haciendo nada para castigar las acciones de otros que apoyan eso". Israel, por su parte, afirmó que Sudáfrica actúa como "el brazo legal de Hamás" e ignora lo ocurrido el 7 de octubre. Varios países, entre ellos Turquía, Malasia, Venezuela, Colombia, Brasil e Irán, apoyaron la demanda de Sudáfrica contra Israel, mientras que el Departamento de EEUU declaró que no ve señales de genocidio en la Franja de Gaza. El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás atacó Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes. En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra las instalaciones civiles y otras en Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total a esa zona, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza. La campaña de bombardeos dejó hasta la fecha más de 23.000 muertos y más de 59.000 heridos en el enclave palestino.

