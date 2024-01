https://sputniknews.lat/20240111/eeuu-y-china-concluyen-conversaciones-militares-antes-de-las-elecciones-regionales-en-taiwan-1147284436.html

EEUU y China concluyen conversaciones militares antes de las elecciones regionales en Taiwán

EEUU y China concluyen conversaciones militares antes de las elecciones regionales en Taiwán

Altos representantes para asuntos militares de China y EEUU sostuvieron un encuentro en el Pentágono, en el que fueron tratados temas de seguridad a nivel... 11.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-11T11:35+0000

2024-01-11T11:35+0000

2024-01-11T11:35+0000

joe biden

taiwán

china

pekín

defensa

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/11/1145813640_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_050ed28d4de4b5cbc43002ff277132b2.jpg

El subsecretario adjunto de Defensa para China, Taiwán y Mongolia, Michael Chase, se reunió con el general de división chino, Song Yanchao, subdirector de la oficina de la Comisión Militar Central para la Cooperación Militar Internacional, según la lectura del Departamento de Defensa estadounidense.Según el Pentágono, Michael Chase reiteró la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación entre militares para "evitar que la competencia derive en conflicto". Además de la "seguridad operativa en toda la región Indo-Pacífica", fueron tratados otros temas de seguridad regional y mundial, en medio de la espiral de tensiones entre ambas partes a causa de Taiwán.Tras las conversaciones, Pekín reiteró, sin embargo, que en medio de sus posturas sobre la necesidad de tales contactos militares, Estados Unidos debería primero poner fin a sus "acciones provocadoras" en el mar de China Meridional, acatar el principio de una sola China, dejar de armar a Taiwán y no apoyar un intento de autoproclamación taiwanés.Mientras seguía exagerando la supuesta "amenaza china" y buscando lazos castrenses más estrechos con Taipéi, Washington estuvo intentando reanudar los contactos militares con Pekín a lo largo del año pasado.El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, subrayó en repetidas ocasiones que el asunto es "una prioridad" para Joe Biden. Aclaró que el Gobierno de Biden necesita "estas líneas de comunicación para que no haya errores o errores de cálculo o de comunicación".Luego de reunirse en EEUU, a finales de 2023, el presidente Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron reanudar los lazos militares. A continuación, el general estadounidense Charles Q. Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto, mantuvo una reunión virtual con su homólogo chino, el general Liu Zhenli.La reunión militar entre ambas partes fue producida en el contexto del escándalo de la hospitalización secreta del Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que suscitó dudas sobre quién estaba al cargo de la defensa y la seguridad del país durante más de una semana.Además, las conversaciones se llevaron a cabo en un contexto en el que Taiwán celebrará los comicios el 13 de enero de 2024. En abril, el partido gobernante en Taiwán, el Partido Progresista Democrático (PPD), designó oficialmente a su presidente, Lai Ching-te, como candidato al liderazgo del partido. La actual líder, Tsai Ing-wen, ya no puede optar a la reelección, puesto que cumplió dos mandatos consecutivos como presidenta de la isla.El año pasado, Pekín advirtió a Washington de que no interfiriera en las elecciones de Taiwán, que son "asunto interno de China", y añadió que "la injerencia de fuerzas externas es inaceptable".Las tensiones entre China continental y Taiwán, así como la colaboración de Estados Unidos con Taiwán, se intensificaron tras la visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a principios de agosto de 2022. Pekín denunció la llegada de Pelosi, interpretándola como un respaldo a los movimientos separatistas, y respondió realizando amplios ejercicios militares cerca de la isla.Además, la situación empeora por el frecuente envío de buques de guerra y aviones de reconocimiento por parte de Estados Unidos al estrecho de Taiwán. Pekín tachó estas acciones de provocadoras y califica a EEUU de "creador de riesgos para la seguridad en la región".

https://sputniknews.lat/20240111/china-llama-a-eeuu-a-no-interferir-en-las-elecciones-de-taiwan-1147301511.html

https://sputniknews.lat/20240110/china-exige-a-eeuu-parar-el-envio-de-armas-a-taiwan-1147265759.html

taiwán

china

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, taiwán, china, pekín, 🛡️ fuerzas armadas