Eslovaquia advierte que no apoyará ciegamente las resoluciones antirrusas

Eslovaquia advierte que no apoyará ciegamente las resoluciones antirrusas

BRATISLAVA (Sputnik) — EEUU quiere que Eslovaquia condene a Rusia por el presunto uso de cohetes norcoreanos, pero no presenta pruebas de eso, declaró el... 11.01.2024

"Los estadounidenses han creído ingenuamente que nosotros bailaremos al son que ellos nos toquen. Qué lo olviden, la era de Korcok [excanciller eslovaco Ivan Korcok] ha terminado. Ellos quieren que condenemos el uso de cohetes norcoreanos por Rusia, aunque no han presentado ninguna prueba de eso. Estamos recordando muy bien su asqueroso engaño sobre la presencia del arma de exterminio en masa en Irak, al que recurrieron para agredir a ese país", escribió Blaha en su canal de Telegram. Eslovaquia no es una colonia, sino un Estado soberano, subrayó el legislador. Anteriormente, el canciller eslovaco, Juraj Blanar, declaró que Eslovaquia no firmó la declaración con la condena a Rusia en relación con la supuesta entrega a ella de cohetes por Corea del Norte, por no haber recibido ningunas pruebas de eso. Blanar, al mismo tiempo, indicó que su país se unirá a ese documento si se exponen hechos convincentes. Hungría y Eslovaquia fueron los únicos países de la Unión Europea que no pusieron sus firmas al pie de la declaración del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y de los cancilleres de los países de la UE y de otros Estados sobre la presunta entrega de cohetes norcoreanos a Rusia. Moscú refuta las acusaciones sobre la violación por Rusia de las sanciones impuestas contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC) por el Consejo de Seguridad de la ONU. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anteriormente se negó a comentar las declaraciones sobre tales suministros y al mismo tiempo recordó que Kiev usa armas occidentales en sus ataques contra ciudades rusas.El director del departamento de organizaciones internacionales de la Cancillería rusa, Piotr Ilichov, precisó en su tiempo a Sputnik que los expertos de la ONU, que están siguiendo las probables violaciones de las sanciones del Consejo de Seguridad por la RPDC, refutan las afirmaciones sobre la infracción por Moscú de esas restricciones. "Rusia cumple de modo responsable los compromisos internacionales asumidos. Se dedican a hacer especulaciones sobre este tema los que se proponen el objetivo de desacreditar a Rusia", señaló.

