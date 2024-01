https://sputniknews.lat/20240111/espana-juega-con-fuego-acepta-pasaporte-de-kosovo-y-podria-tener-graves-consecuencias-en-europa-1147311531.html

España, ¿juega con fuego? Acepta pasaporte de Kosovo y podría tener graves consecuencias en Europa

España, ¿juega con fuego? Acepta pasaporte de Kosovo y podría tener graves consecuencias en Europa

La Cancillería de España confirmó que ha reconocido el pasaporte de Kosovo, tras entrar en vigor el acuerdo que permite a los ciudadanos kosovares ingresar sin... 11.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-11T16:13+0000

2024-01-11T16:13+0000

2024-01-11T16:13+0000

ajedrez de geopolítica

política

carlos martínez

españa

serbia

schengen

parlamento europeo

comisión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0b/1147311040_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_614f6e0c0936f49a2e1df93d76c58d09.jpg

España, ¿juega con fuego? Acepta pasaporte de Kósovo y podría tener graves consecuencias en Europa España, ¿juega con fuego? Acepta pasaporte de Kósovo y podría tener graves consecuencias en Europa

¿Más grave de lo que parece?En abril de 2023 el Parlamento Europeo aprobó la exención de visas para los titulares de pasaportes expedidos por Kosovo, cuyos ciudadanos pueden desplazarse a 27 países europeos [23 miembros de la Unión Europea y 4 no comunitarios] desde el pasado 1 de enero de 2024 sin necesidad de visado, con la posibilidad de permanecer en esos territorios hasta 90 días por cada período de 180 días.Entonces, cuando se aprobó dicha medida, la Comisión Europea anunció que España sería el único país miembro de Schengen que no iba a levantar la exigencia de visa. Ahora, con la aceptación del mencionado pasaporte por parte de Madrid, los kosovares podrán entrar en todos los países del espacio Schengen.El Ministerio de Exteriores de España, sin embargo, avisó que esta decisión "no cambia la postura de no reconocimiento" de la antigua provincia de Serbia como Estado independiente: hay que recordar que cinco Estados miembro de la UE — España, Chipre, Grecia, Rumania y Eslovaquia — no reconocen la soberanía Kosovo, que declaró unilateralmente su independencia en febrero de 2008. Es sabido que esta postura de España se debe al independentismo catalán.Para el analista internacional Carlos Martínez, el solo hecho de la aceptación del pasaporte kosovar por parte del Gobierno de España, podría tener graves consecuencias. "El Gobierno español, diga lo que diga [que esta decisión "no cambia la postura de no reconocimiento" de la antigua provincia de Serbia como Estado independiente], lo importante son los actos, y el acto político del que estamos hablando, es un acto de reconocimiento de este Estado. Reconocimiento limitado, es verdad, pero al fin de cuentas, reconocimiento oficial. Y este tipo de política seguidista tiene graves consecuencias para Europa occidental, porque al fin de cuentas los gobiernos no están implementando políticas para favorecer a su población, sino para favorecer a los intereses de Norteamérica".

españa

serbia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

política, carlos martínez, españa, serbia, schengen, parlamento europeo, comisión europea, аудио