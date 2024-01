Las políticas petroleras de Biden amenazan con crear una nueva crisis energética en EEUU

https://sputniknews.lat/20240111/las-politicas-petroleras-de-biden-amenazan-con-crear-una-nueva-crisis-energetica-en-eeuu-1147318175.html

internacional

eeuu

joe biden

petróleo

energía

gas natural licuado (gnl)

Las políticas del actual Gobierno federal estadounidense amenazan con provocar una nueva crisis energética, a pesar del crecimiento de la producción de petróleo y gas, según consignó el miércoles 10 de enero la agencia Bloomberg, citando declaraciones del presidente del principal grupo comercial del sector en Washington, Mike Sommers.Sommers, en una entrevista realizada en la víspera de la reunión anual de la entidad, dijo que la producción de petróleo estadounidense alcanzó un récord en 2023 y está en camino de topar nuevos máximos este año, con dividendos reales para los consumidores estadounidenses y el sector, pero aclaró que esto opera como una consecuencia de la actividad de administraciones anteriores y que la situación ya no luce tan favorable."A pesar del lado positivo del aumento de la producción, estamos muy preocupados por las nubes que se formarán en el futuro si no adoptamos las políticas adecuadas ahora", afirmó.La API impulsa que se acelere la autorización de proyectos energéticos, incluidas licencias para exportar ampliamente gas natural licuado (GNL) en todo el mundo, y más oportunidades para continuar con la producción en tierras federales. Esto incluye el sur del Golfo de México, donde en 2023 el Congreso obligó a la Administración Biden a vender derechos de perforación. Se espera que esta sea la última subasta de este tipo hasta al menos 2025, cuando puede haber límites más estrictos y menos territorio disponible.Al mismo tiempo, Biden está bajo una presión cada vez mayor por parte de los activistas climáticos para bloquear proyectos de petróleo y gas, una promesa que hizo en 2020, cuando era candidato, y que según los expertos y ecologistas no ha cumplido.

