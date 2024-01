https://sputniknews.lat/20240111/netanyahu-como-el-limosnero-zelenski-pide-dinero-a-eau-y-lo-mandan-a-tomar-viento-fresco-1147312704.html

¿Netanyahu como el "limosnero" Zelenski? Pide dinero a EAU, y lo mandan a 'tomar viento fresco'

¿Netanyahu como el "limosnero" Zelenski? Pide dinero a EAU, y lo mandan a 'tomar viento fresco'

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos [EAU], Mohamed Zayed, rechazó el pedido del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de pagar las... 11.01.2024

ajedrez de geopolítica

política

seguridad

benjamín netanyahu

volodímir zelenski

emiratos árabes unidos

israel

cisjordania

hamás

Lo mandó a 'tomar viento fresco'Según las fuentes del portal, Mohamed Zayed, tiró de ironía de la buena con Netanyahu y le aconsejó sarcásticamente "pedirle dinero" al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Según el medio, el presidente emiratí sostuvo que Zelenski obtiene mucho dinero de varios países y quizás podría echarle una mano a Netanyahu. Asimismo, un funcionario emiratí dijo que "la noción de que los países árabes llegarán para reconstruir y pagar la cuenta por lo que está pasando actualmente es una ilusión".Axios advierte que tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, las autoridades de Tel Aviv impusieron, no solo la guerra contra Gaza, sino también el bloqueo de Cisjordania, prohibieron la entrada a su territorio a miles de palestinos que viven en Cisjordania, pero que trabajaban en Israel."Lo que ha hecho el Estado sionista es bastante fuera de tono", asevera el analista internacional Nicola Hadwa, pero avisa "que también demuestra la estrecha relación que existe entre estos países colaboracionistas [Emiratos Árabes Unidos] con el Estado de Israel, que de una u otra manera, siempre están traicionando al pueblo palestino. No habría una 'soltura de cuerpo' tan grande de un país, para decirle a otro país que pague los salarios de una determinada minoría, si es que no tienen una confianza bastante grande", concluye Hadwa.

2024

política, seguridad, benjamín netanyahu, volodímir zelenski, emiratos árabes unidos, israel, cisjordania, hamás, аудио