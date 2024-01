https://sputniknews.lat/20240111/por-que-impone-china-sanciones-contra-el-complejo-militar-industrial-estadounidense-1147306325.html

¿Por qué impone China sanciones contra el complejo militar-industrial estadounidense?

El 7 de enero, China anunció la decisión de imponer sanciones a cinco fabricantes de armamento estadounidenses. Los expertos entrevistados por Sputnik creen... 11.01.2024, Sputnik Mundo

Según Bi Dianlong, experto chino en las relaciones entre China continental y Taiwán, la implicación de EEUU en conflictos garantiza a esos fabricantes de armas la seguridad de contratos estatales a largo plazo, y el aumento de las tensiones en el mundo incrementa directamente el crecimiento de sus ingresos.Así, en diciembre pasado, el Departamento de Estado de EEUU aprobó otro acuerdo para vender equipamiento militar a Taiwán por valor de 300 millones de dólares, esta vez para el "mantenimiento de sus sistemas de información táctica". Pekín, prosigue el analista, percibe esta actividad estadounidense como una violación del principio de "una sola China" y de los acuerdos alcanzados con EEUU.El experto chino recuerda que Estados Unidos siguen abiertamente y sistemáticamente una línea de "contención China", y las actuales restricciones de Washington afectan a decenas de empresas chinas. Con sus acciones, EEUU intenta paralizar el desarrollo de los sectores tecnológicamente más avanzados de la economía china y aplica una política de aislamiento del país asiático en industrias estratégicas, ciencia y tecnología.A juicio de Dianlong, dado el claro ánimo de confrontación de EEUU, las sanciones contra las empresas militares estadounidenses no pueden calificarse en modo alguno de escalada por parte de China. De hecho, paso tiene por objetivo enfatizar la postura de Pekín respecto a su soberanía sobre Taiwán y dejar patente su disposición a imponer medidas de represalia más duras contra las empresas estadounidenses, pero no lleva la confrontación a un nuevo nivel.En sus palabras, estas medidas tienen un significado "más simbólico que práctico", puesto que las empresas militares-industriales estadounidenses, aunque "buscan la violencia", no van a vender sus armas a China, así que las sanciones "no les molestan desde ese punto de vista". No obstante, las restricciones tendrán un efecto político, y otras empresas les prestarán atención, detalló.La reacción moderada de Pekín es especialmente llamativa en el contexto de las acciones "claramente provocadoras" de Estados Unidos, planteó Dianlong. Washington, en su opinión, está intentando forzar a Pekín "a dar el primer paso" hacia una intensificación del conflicto, pero China, al tiempo que marca sus líneas rojas, no quiere dar a EEUU una excusa para culparla de la escalada, subrayó."En otras palabras, si estalla un conflicto en el estrecho [de Taiwán], la razón clave será la obstaculización a una solución pacífica por parte de Estados Unidos, el persistente deseo de jugar la carta de Taiwán para contener el desarrollo de China, la interminable venta de armas a la isla y su tratamiento de ese territorio como su propio patio trasero", concluyó el analista chino.La lista de las compañías sancionadas incluye empresas como BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat y Data Link Solutions. Estas corporaciones producen una amplia gama de armas: desde artillería y munición hasta drones, equipos de guerra electrónica y sistemas de comunicación.Las restricciones de Pekín contra ese grupo de empresas prevén la congelación de sus activos en China, así como la prohibición de cualquier interacción con ellas a personas físicas y jurídicas en el país.

