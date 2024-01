https://sputniknews.lat/20240112/biden-bajo-criticas-de-sus-copartidarios-por-ataques-no-autorizados-contra-yemen-1147345262.html

Biden, bajo críticas de sus copartidarios por ataques no autorizados contra Yemen

Un grupo de legisladores se mostró descontento con la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de lanzar ataques aéreos contra los hutíes en Yemen... 12.01.2024

Por su parte, otra legisladora, Val Hoyle, señaló que solo el Congreso, siendo el órgano del poder legislativo, tiene el derecho exclusivo de autorizar implicaciones militares de EEUU en conflictos en el extranjero, por lo que todos los mandatarios del Estado deben pedir aprobación, independientemente de su partido. "Estos ataques aéreos no fueron autorizados por el Congreso", escribió en la red social X.El mismo mensaje lo expresó la legisladora Pramila Jayapal en sus redes sociales. "Esta es una violación inaceptable de la Constitución", escribió. Igualmente, la progresista Rashida Tlaib y la representante Cori Bush se hicieron eco de Jayapal, denunciando la "guerra sin fin" y calificando de inconstitucionales las acciones de Biden. Asimismo, durante su intervención en el canal Fox News, el teniente coronel retirado del Ejército estadounidense Daniel Davis denunció que las acciones de Biden arrastran al país a una guerra, ya que hay muchas posibilidades de la agudización de la escalada de la situación. En su opinión, Biden debería explicar al pueblo estadounidense por qué EEUU necesita este conflicto. "Me gustaría que los funcionarios de la Casa Blanca me explicaran exactamente cuál es el plan y cómo se ajusta a la legislación estadounidense y a la Constitución", señaló.En la noche del 11 al 12 de enero, EEUU y sus aliados lanzaron decenas de ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen, incluidas Saná y Al Hudaida.Según la Fuerza Aérea de EEUU, fueron bombardeados 60 objetivos en 16 sitios diferentes, incluidos puestos de mando y control hutíes, sus depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y radares de defensa aérea. En los ataques se utilizaron más de 100 municiones guiadas de precisión de diversos tipos.El Comando Central (Centcom) precisó que Estados Unidos lanzó estos ataques en coordinación con el Reino Unido y con el apoyo de Australia, Canadá, Países Bajos y Bahréin. El presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que es una represalia a los ataques de Ansarolá contra buques internacionales en el mar Rojo.El movimiento Ansarolá (hutíes) proclamó el 19 de noviembre que atacará cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques israelíes a la Franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar.El 18 de diciembre, el Pentágono anunció una nueva operación multinacional, Guardián de la Prosperidad, con participación de más de 20 países, para hacer un frente conjunto a los desafíos de seguridad en el sur del mar Rojo y el golfo de Adén, garantizar la libertad de navegación para todos los países y reforzar la seguridad y la prosperidad regionales.Los hutíes, a su vez, amenazaron con atacar los buques de los países que participan en la operación, liderada por EEUU. Del 17 de octubre al 11 de enero, según el Centcom, se registraron al menos 27 ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra barcos en rutas marítimas internacionales.

