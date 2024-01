https://sputniknews.lat/20240112/bombazo-de-trump-espero-que-el-colapso-de-la-economia-de-eeuu-ocurra-en-los-proximos-12-meses-1147355955.html

Bombazo de Trump: "Espero que el colapso de la economía de EEUU ocurra en los próximos 12 meses"

Bombazo de Trump: "Espero que el colapso de la economía de EEUU ocurra en los próximos 12 meses"

El colapso de la economía de EEUU durante este 2024, y antes de las elecciones presidenciales. Es lo que ha pronosticado el expresidente, y posible candidato a... 12.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-12T18:14+0000

2024-01-12T18:14+0000

2024-01-12T18:14+0000

al contado

donald trump

eeuu

📈 mercados y finanzas

deuda pública

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0c/1147355795_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3b52aef3881ddc549f211a59a748c5f7.jpg

AL_CONTADO_PACO_11.01 Bombazo de Trump: "Espero que el colapso de la economía de EEUU ocurra en los próximos 12 meses"

¿"Ave de mal agüero"?En una entrevista que concedió al comentarista político conservador Lou Dobbs, Trump expresó sobre su vaticinio de la economía de EEUU: "Espero que el colapso [económico] sea en los próximos 12 meses, porque no quiero ser Herbert Hoover", apuntó, aludiendo al presidente de EEUU durante cuyo mandato se inició la Gran Depresión.Además, el exmandatario calificó de "frágil" el estado actual de la economía del país, destacando que "la única causa" de funcionamiento radica en lo que se hizo en su gestión.Añadió que el Nuevo Pacto Verde, impulsado por la Administración actual, de Joe Biden, "destruirá" su país porque gasta mucho dinero en construir infraestructura que "no es buena, sino ecológica". "Y ahora todo eso desciende porque no funciona económicamente", agregó, al puntualizar que los precios de la energía subieron 20 veces.Según el experto, "las guerras que está iniciando EEUU por todo el mundo le están viniendo bien al complejo militar industrial, porque de alguna forma les están sirviendo para poner parches al tema económico, junto con la desestabilización de continentes enteros, como es el caso de Europa", observa Arnau.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, eeuu, 📈 mercados y finanzas, deuda pública, аудио