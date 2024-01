https://sputniknews.lat/20240112/casa-blanca-ataques-de-eeuu-contra-huties-no-implican-cambio-en-su-enfoque-hacia-oriente-medio-1147357792.html

Casa Blanca: ataques de EEUU contra hutíes no implican cambio en su enfoque hacia Oriente Medio

Casa Blanca: ataques de EEUU contra hutíes no implican cambio en su enfoque hacia Oriente Medio

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no ha hecho ningún cambio de postura en Oriente Medio tras los ataques aéreos nocturnos que lanzó contra posiciones hutíes en... 12.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-12T18:23+0000

2024-01-12T18:23+0000

2024-01-12T18:23+0000

internacional

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

eeuu

yemen

john kirby

🌍 oriente medio

política

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0c/1147356519_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9babbbbdbde5b4dab2b2d35f4cf40ab.jpg

"No tengo ningún cambio de postura de la fuerza del que hablar hoy. Obviamente, se trata de un proceso dinámico continuo que analiza cuál es la postura de la fuerza en la región", afirmó Kirby en una entrevista para la cadena MSNBC, y agregó: "Siempre revisamos nuestra postura para asegurarnos de que esté diseñada y organizada adecuadamente para las amenazas que enfrentamos". Asimismo, subrayó que Washington no desea un conflicto con Irán ni contribuir a una escalada en Oriente Medio. En la noche del 11 al 12 de enero, EEUU y el Reino Unido lanzaron decenas de ataques contra objetivos hutíes en cuatro provincias de Yemen, en represalia por las acciones de los rebeldes contra la navegación comercial en el mar Rojo. Los hutíes advirtieron que Washington y Londres pagarían un "alto precio" por el ataque masivo. El movimiento hutí Ansarolá anunció el pasado 19 de noviembre que atacaría cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques del Estado judío a la franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar. El 18 de diciembre, el Pentágono anunció una nueva operación multinacional, Guardián de la prosperidad, con la participación de más de 20 países, para hacer un frente a los ataques hutíes en el mar Rojo.

https://sputniknews.lat/20240112/viceministro-yemeni-a-sputnik-los-huties-no-abandonaran-la-guerra-contra-el-genocidio-de-israel-1147349762.html

eeuu

yemen

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, eeuu, yemen, john kirby, 🌍 oriente medio, política, 🛡️ zonas de conflicto