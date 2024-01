https://sputniknews.lat/20240112/eeuu-levanta-las-sanciones-contra-rusia-a-aviones-comerciales-1147362493.html

EEUU levanta las sanciones contra Rusia a aviones comerciales

EEUU levanta las sanciones contra Rusia a aviones comerciales

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos eliminó las sanciones impuestas a los aviones operados por la empresa maltesa Emperor Aviation LTD, vinculada a Rusia... 12.01.2024, Sputnik Mundo

"Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC: 9H-OKO; Fecha de fabricación de la aeronave 2018; Modelo de aeronave G650; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 6356; Número de cola de la aeronave 9H-OKO (avión)", apuntó la dependencia en un documento. Hasta el momento, no hay detalles sobre por qué se ha tomado tal decisión. "Estados Unidos seguirá exponiendo e interrumpiendo las cadenas de suministro militar del Kremlin y negando a Rusia el equipo y la tecnología que necesita", establece, no obstante, el Tesoro en el comunicado. En el caso de la empresa de gestión de aviones Emperor Aviation LTD, con sede en Malta y Rusia, la dependencia federal estadounidense señaló que la firma coordinó viajes de lujo para ciudadanos rusos incluso después del inicio del conflicto en Ucrania. El 14 de noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en lengua inglesa) del Departamento del Tesoro anunció sanciones en contra de una red trasnacional por adquirir tecnología que respalda a la industria militar rusa. Asimismo, sancionó a 14 personas y 28 entidades, además de que bloqueó ocho aeronaves.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es el país más castigado por las sanciones norteamericanas y de la Unión Europea, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia y Venezuela, pues desde febrero de 2022 se activaron más 15.200 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las 2.695 que ya estaban en vigor.

