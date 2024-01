https://sputniknews.lat/20240112/en-peru-se-puede-generar-violencia-igual-a-la-que-se-esta-dando-en-ecuador-1147324387.html

"En Perú se puede generar violencia igual a la que se está dando en Ecuador"

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, dispuso el despliegue de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, para el resguardo de los puestos de frontera peruano-ecuatorianos, a partir del agravamiento de la situación de violencia criminal en el Estado colindante al norte con el país quechua.La fuga de Adolfo Fito Macías, líder del grupo criminal Los Choneros, anunciada el 7 de enero, dio paso a motines intracarcelarios y episodios de violencia en las calles de las principales urbes del Ecuador, en una ola de inestabilidad que incluyó la toma de rehenes en el canal de televisión TC.Ante la crisis de seguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno este 9 de enero, con lo que dispuso la intervención de las fuerzas militares para combatir, junto con la Policía, a las "organizaciones terroristas".El anuncio del mandatario ecuatoriano despertó la alerta de los organismos de seguridad de los países vecinos. En el caso del Perú, que limita con Ecuador, la presidenta Boluarte dispuso el control efectivo de las fronteras, ante el riesgo de ingreso de miembros de organizaciones criminales al territorio peruano."Se está buscando que delincuentes criminales de Ecuador no ingresen a nuestro territorio nacional, así que nuestra frontera está protegida y por eso hemos declarado en estado de emergencia las ciudades fronterizas", puntualizó la mandataria ante medios locales.Pero la forma en que están actuando los cárteles en Ecuador y la posibilidad real de que se trasladen al Perú, según el experto, urgen al Gobierno nacional a "tomar medidas de contención, medidas de emergencia y colaborativas, incluso con la policía ecuatoriana, para evitar que estos carteles o sus jefes trasladen a su gente y crucen fronteras"."Con estas mafias o jefes de mafia puede incrementarse la violencia en el lado peruano. Y si no hay un control de la señora Dina Boluarte, en Perú se puede generar violencia tan igual como la que se está dando en Ecuador. Sin ser alarmista", aseguró.El analista indicó asimismo que el Perú solo controla el 3% de la frontera de más de 1.500 kilómetros que comparte con el Estado ecuatoriano."El 97% de la frontera que compartimos con el vecino país del Ecuador es amazónica". Por lo tanto, se trata de una zona selvática por la que "pueden ingresar ciudadanos o transitar ciudadanos sin control migratorio", advirtió Manco.El aumento de la criminalidad en el país andino, sumado a cárteles extranjeros que se quieran enquistar en el territorio nacional, requeriría que Boluarte tome "otras medidas de mayor seguridad frente a esta potencial criminalidad", consideró.No obstante, "no creo que haya un plan de contingencia ni desde el Ministerio del Interior ni del Ministerio de Defensa frente a ese tipo de amenazas, que recién se están analizando; y objetivamente, esto puede recrudecer", destacó el entrevistado.Entonces, "para este tipo de delincuencia, yo no veo a la presidenta Boluarte preparada", lamentó Manco.

