https://sputniknews.lat/20240112/por-que-1000-misiles-patriot-arribaran-a-europa-y-no-a-ucrania--1147317985.html

¿Por qué 1.000 misiles Patriot arribarán a Europa y no a Ucrania?

¿Por qué 1.000 misiles Patriot arribarán a Europa y no a Ucrania?

Mientras Washington afirma que se enfrenta en Ucrania a una escasez de misiles para las defensas antiaéreas Patriot MIM-104, lo cierto es que ha encontrado una... 12.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-12T01:02+0000

2024-01-12T01:02+0000

2024-01-12T01:02+0000

defensa

ucrania

washington

alemania

otan

patriot

eeuu

unión europea (ue)

raytheon

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/01/1145321001_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_e1c85a33f414722a6c444cf47c275093.jpg

Tras el estallido del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, empezaron a surgir informes de que Estados Unidos pronto sería incapaz de mantener suficientemente abastecidas las defensas antiaéreas Patriot de Ucrania.El 6 de enero, el New York Times citó a funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono que afirmaban que Washington se enfrenta a obstáculos para suministrar a las baterías Patriot de Ucrania, misiles interceptores que cuestan entre dos y cuatro millones de dólares cada uno.Aunque el Departamento de Defensa norteamericano todavía tiene cierta capacidad limitada para suministrar a Kiev, "eso no va a conseguir que lleguen grandes partidas de equipos a Ucrania", como advirtió el pasado viernes la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la dependencia militar, Shalanda Young.La prensa occidental ha afirmado en repetidas ocasiones que los Patriots desempeñan un gran papel en las defensas aéreas de Ucrania, ya que están diseñados para contrarrestar misiles balísticos. Sin embargo, Washington sólo ha enviado hasta ahora un puñado de estos sistemas a su aliado en Europa oriental.El Wall Street Journal reveló en noviembre que el Pentágono se está quedando sin Patriots después de que la crisis de Oriente Medio llevara a Estados Unidos a desplegar otras seis baterías del sistema de misiles en la región, dado su apoyo militar a Israel en su lucha contra Palestina. Es más, el NYT admitió que los misiles Patriot "no son perfectos y se sabe que han fallado y fallan".Mientras tanto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció el 3 de enero que ayudaría a una coalición de aliados, entre ellos Alemania, Holanda, Rumania y España, a comprar hasta 1.000 misiles Patriot para reponer sus propios arsenales. Según el sitio oficial de la alianza, la empresa Comlog, firma conjunta de la compañía de defensa estadounidense RTX (antes Raytheon) y la alemana MBDA, se adjudicó un contrato de 5.500 millones de dólares para solventar la maniobra de abastecimiento."Acojo con satisfacción el oportuno anuncio de los aliados de invertir en hasta 1.000 nuevos misiles de defensa antiaérea Patriot para reforzar la seguridad de la alianza", declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.Los europeos recibirán un millar de misiles Patriot de guiado mejorado (GEM-T), diseñados para interceptar misiles balísticos tácticos, misiles de crucero o aviones adversarios, según el productor. De acuerdo con el sitio especializado Breaking Defense, Comlog "ampliará la producción" de misiles GEM-T en Europa.La medida se tomó después de que los Estados miembros de la Unión Europea entregaran a Kiev algunos de sus sistemas de defensa antiaérea heredados. Durante el conflicto, Alemania y Holanda dispusieron sus sistemas Patriot en favor de su aliado ucraniano, siguiendo los pasos de Washington.Además, Estados Unidos y Noruega enviaron a Kiev sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire (NASAMS), mientras que Alemania suministró al Ejército ucraniano misiles IRIS-T SLM (de medio alcance, lanzados desde la superficie).Por desgracia, a pesar del reabastecimiento europeo, es poco probable que Kiev reciba nuevos equipos de defensa antiaérea y munición en un futuro próximo debido a la falta de fondos para adquirirlos, la fatiga de la ayuda y el partidismo entre los legisladores estadounidenses y europeos.De acuerdo con información del Ministerio de Defensa ruso, hasta este 11 de enero Ucrania ha perdido 47 sistemas de defensa aérea S-300, Buk-M1 y Osa, 14.563 tanques y otros vehículos blindados, 7.692 cañones de artillería de campaña y morteros, 1.202 lanzacohetes múltiples, 567 aviones, 265 helicópteros, 10.609 drones y 17.310 unidades vehiculares.

https://sputniknews.lat/20231113/eeuu-se-enfrentaria-a-una-escasez-de-sistemas-patriot-que-se-ha-agravado-por-oriente-medio-1145697496.html

https://sputniknews.lat/20240111/eeuu-no-monitoreo-el-destino-de-mas-de-1000-millones-en-armamento-enviado-a-ucrania-1147312053.html

https://sputniknews.lat/20231031/suiza-compra-misiles-para-el-sistema-patriot-a-eeuu-por-332-millones-1145284835.html

ucrania

washington

alemania

eeuu

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, washington, alemania, otan, patriot, eeuu, unión europea (ue), raytheon, jens stoltenberg, seguridad, rusia