Putin demoledor: "Dependencia de Europa respecto a Rusia es mayor que la de Rusia respecto a ella"

Putin demoledor: "Dependencia de Europa respecto a Rusia es mayor que la de Rusia respecto a ella"

Mientras los países europeos encaran problemas económicos en aumento, Rusia sigue desarrollándose y logrando importantes resultados. Lo aseveró Putin en una... 12.01.2024, Sputnik Mundo

Dato mata relatoEn 2023 Rusia cuajó numerosos logros a pesar de las sanciones sin precedentes del Occidente colectivo. "Lo principal es que nos hemos demostrado a nosotros mismos y al mundo entero que Rusia es un país autosuficiente en todos los sentidos de la palabra. Fuerte y que avanza, que mira al futuro con confianza. Este es absolutamente el resultado más importante del año pasado", remachó Putin.Pero fue un paso más allá: "Incluso las principales economías europeas pasan por malos tiempos. Nosotros tenemos crecimiento y ellos decrecimiento. [...] No nos alegramos, pero los hechos siguen siendo hechos. Y ha resultado que su dependencia de nosotros es mayor que nuestra dependencia de ellos", afirmó.Cabe recordar que a finales del pasado mes de diciembre, Putin anunció que la deuda externa rusa había disminuido en una tercera parte. "La deuda externa de Rusia se redujo aproximadamente un tercio, lo que es muy importante. El Estado está reduciendo [la deuda], y las principales empresas [rusas] la están reduciendo, devolviendo los préstamos a tiempo y haciendo otras cosas que hacen que sus finanzas sean más equilibradas y sanas"."Lo que dice Putin deja claro la realidad económica, tanto de Rusia, como de Europa. No hay que olvidar que Europa es una economía muy enfocada en el tema de servicios, ya que el proceso de desindustrialización ya se dio, sobre todo en los años '80 y '90 [décadas de 1980 y 1990], pero no es rica en materia prima: Europa no es potencia petrolera ni de gas, a excepción de algunas situaciones como el caso de Noruega, que no es miembro de la Unión Europea", explica Aníbal Garzón, sociólogo, docente y comunicador, especializado en Estudios Internacionales.

